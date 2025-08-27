Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' pozirala u bordo bikiniju: 'Što ono kažu za ženu na brodu?'

"Moram priznati da me jako razveselilo kad sam čula da je Dario u finalu Farme. Iako naš zajednički put u Braku na prvu nije dugo potrajao, on je za mene ostao osoba s kojom sam proživjela jedno posebno i lijepo iskustvo. Farma je zahtjevan projekt, psihički i fizički, i mislim da je veliko postignuće doći do finala. Kod Darija se vidi da je autentičan, da je svoj i da je to ono što ljudi prepoznaju i cijene. Želim mu od srca čestitati na svemu što je postigao, jer finale samo po sebi govori da se pokazao kvalitetan u zadacima te je pokazao svoju upornost. Svaki novi korak u životu je prilika da rastemo i da naučimo nešto o sebi, a vjerujem da je on iz ovog iskustva ponio mnogo. Sretna sam zbog njega i nadam se da će uživati u svakom trenutku, bez obzira na ishod", naglasila je Petra.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!