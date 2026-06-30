Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' u nikad elegantnijem izdanju: Istaknula zavodljive noge i isklesano tijelo

Na svom Instagram profilu Petra Meštrić je podijelila fotografije koje su odmah privukle veliku pozornost njezinih pratitelja.
Kraljevski ambijent za kraljicu stila
Na novim fotografijama s Instagrama, Petra pozira u raskošnom, baroknom ambijentu, zavaljena u stilsku zlatnu fotelju koja savršeno komplementira njezinu odjevnu kombinaciju. Za ovu je prigodu odabrala dvodijelnu svilenu kreaciju u upečatljivoj magenta nijansi: Gornji dio u obliku dugih rukava i crop-topa s efektnim detaljem ruže na dekolteu suptilno je otkrio njezin ravan trbuh i isklesano tijelo.
Donji dio, odnosno dugačka suknja od sjajnog materijala s visokim prorezom, u prvi je plan stavila njezine zavodljive noge i elegantne bijele štikle s visokom petom.
Cijeli styling upotpunila je prepoznatljivom, dugom plavom kosom i crvenim lakom na noktima, ostavljajući dojam čiste elegancije i glamura.
Poseban povod za slavlje
Osim što je privukla poglede zanosnim izdanjem, Petra je imala i poseban razlog za slavlje. Fotografije s ove elegantne lokacije popratila je osobnom porukom povodom svog imendana, zahvalivši se svima koji su dio njezine svakodnevice:
"Sretan mi imendan! Hvala svima na lijepim željama i što ste dio mog života."