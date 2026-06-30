Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' u nikad elegantnijem izdanju: Istaknula zavodljive noge i isklesano tijelo

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Na svom Instagram profilu Petra Meštrić je podijelila fotografije koje su odmah privukle veliku pozornost njezinih pratitelja.

Kraljevski ambijent za kraljicu stila

Na novim fotografijama s Instagrama, Petra pozira u raskošnom, baroknom ambijentu, zavaljena u stilsku zlatnu fotelju koja savršeno komplementira njezinu odjevnu kombinaciju. Za ovu je prigodu odabrala dvodijelnu svilenu kreaciju u upečatljivoj magenta nijansi: Gornji dio u obliku dugih rukava i crop-topa s efektnim detaljem ruže na dekolteu suptilno je otkrio njezin ravan trbuh i isklesano tijelo.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Donji dio, odnosno dugačka suknja od sjajnog materijala s visokim prorezom, u prvi je plan stavila njezine zavodljive noge i elegantne bijele štikle s visokom petom. Cijeli styling upotpunila je prepoznatljivom, dugom plavom kosom i crvenim lakom na noktima, ostavljajući dojam čiste elegancije i glamura.

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