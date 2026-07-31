Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Petra Meštrić izgleda zanosno u novom selfiju: U našem podcastu 'Spill The Tea' otkrila zašto je napustila medicinu i priznala sve o ljubavnom životu

Osim što redovito oduševljava više od 100 tisuća pratitelja svojim izgledom, Petra je u našem podcastu 'Spill The Tea' otvorila dušu o velikom životnom zaokretu, odustajanju od medicine te o svim detaljima iz privatnog života

RTL.hr
31.07.2026 20:00

Atraktivna Petra Meštrić, diplomirana liječnica i bivša kandidatkinja popularnog RTL-ovog showa 'Brak na prvu', ponovno je privukla sve poglede svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. U novom selfiju iz automobila, s dugom valovitom plavom kosom i u elegantnoj crnoj kombinaciji.

Od liječničke kute do televizijskih kamera

U iskrenom razgovoru, Petra je otkrila kako je donijela hrabru odluku da liječničku kutu zamijeni televizijskim kamerama. Iako je pod utjecajem roditelja završila Medicinski fakultet, rad u ambulanti ostavio ju je s osjećajem praznine. Priznala je kako se osjećala kao u ljubavnoj vezi u kojoj vara partnera jer joj je srce oduvijek pripadalo medijima, pa je nakon tri godine rada u struci odlučila prelomiti i krenuti za svojim snovima.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Borba s predrasudama, gubitak 20 kilograma i veza na daljinu

Petra se u podcastu dotaknula i negativnih strana života pod povećalom javnosti. Otvoreno je progovorila o predrasudama s kojima se bori kao influencerica, ali i o svojoj impresivnoj transformaciji i gubitku 20 kilograma, istaknuvši koliko joj je javna podrška pomogla da ostane motivirana.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Otkrila je i detalje o svom ljubavnom životu, priznavši da je trenutno u sretnoj, ali atipičnoj vezi na daljinu. Sa 33 godine ne zamara se društvenim kalupima i pritiscima oko udaje i obitelji, već poručuje kako je prihvatila svoj jedinstveni put te da je danas sretnija i ispunjenija nego ikada prije.

Cijeli iskreni razgovor i sve sočne detalje koje je Petra podijelila s nama pogledajte u punoj epizodi podcasta 'Spill The Tea' OVDJE.

petra meštrić petra meštrić brak na prvu spill the tea podcast
Brak na prvu

'Ponekad imam osjećaj da kasnim': Petra Meštrić otvoreno o pritisku zbog braka i majčinstva u tridesetima

Brak na prvu

Petra o Dariju iz 'Braka na prvu': 'Imali smo nula šanse da uspijemo, a sto posto da ćemo se pobiti, a sada možda idem na njegovo vjenčanje'

Moglo bi te zanimati

Jole iz 'Braka na prvu' se nakon 30 godina vraća u Hrvatsku pa otkrio kakvu ženu traži: 'Mora biti kompletna'

Petra iz 'Braka na prvu' se oglasila nakon incidenta u Međugorju: Jedna rečenica privukla veliku pažnju

Alen iz 'Braka na prvu' objavio video s bivšom natjecateljicom 'Gospodina Savršenog'

Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa na obali s kćerkom, prizor je presladak: 'Mornarka moja'

Petra Meštrić za RTL.hr otkrila posao iz snova: 'Želim voditi reality show i boli me kada ljudi imaju predrasude prema njima'

Petra o Dariju iz 'Braka na prvu': 'Imali smo nula šanse da uspijemo, a sto posto da ćemo se pobiti, a sada možda idem na njegovo vjenčanje'

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim