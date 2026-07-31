Petra Meštrić izgleda zanosno u novom selfiju: U našem podcastu 'Spill The Tea' otkrila zašto je napustila medicinu i priznala sve o ljubavnom životu

Atraktivna Petra Meštrić , diplomirana liječnica i bivša kandidatkinja popularnog RTL-ovog showa 'Brak na prvu' , ponovno je privukla sve poglede svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. U novom selfiju iz automobila, s dugom valovitom plavom kosom i u elegantnoj crnoj kombinaciji.

U iskrenom razgovoru, Petra je otkrila kako je donijela hrabru odluku da liječničku kutu zamijeni televizijskim kamerama. Iako je pod utjecajem roditelja završila Medicinski fakultet, rad u ambulanti ostavio ju je s osjećajem praznine. Priznala je kako se osjećala kao u ljubavnoj vezi u kojoj vara partnera jer joj je srce oduvijek pripadalo medijima, pa je nakon tri godine rada u struci odlučila prelomiti i krenuti za svojim snovima.

Petra se u podcastu dotaknula i negativnih strana života pod povećalom javnosti. Otvoreno je progovorila o predrasudama s kojima se bori kao influencerica, ali i o svojoj impresivnoj transformaciji i gubitku 20 kilograma, istaknuvši koliko joj je javna podrška pomogla da ostane motivirana.

Otkrila je i detalje o svom ljubavnom životu, priznavši da je trenutno u sretnoj, ali atipičnoj vezi na daljinu. Sa 33 godine ne zamara se društvenim kalupima i pritiscima oko udaje i obitelji, već poručuje kako je prihvatila svoj jedinstveni put te da je danas sretnija i ispunjenija nego ikada prije.

Cijeli iskreni razgovor i sve sočne detalje koje je Petra podijelila s nama pogledajte u punoj epizodi podcasta 'Spill The Tea' OVDJE.