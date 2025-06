Petra Meštrić o luksuznom odmoru s dragim: 'Ovo je bila spontana avantura'

"Ovaj put nije bio samo luksuzni odmor, već i spontana avantura. Htjela sam samo malo pobjeći – bez velikog plana, ali s jasnim ciljem: uživati. I ispalo je savršeno. Odmor je započeo u Monte Carlu, u srcu Monaka. Tamo je sve jako otmjeno, ali prvi dan sam samo sjedila na balkonu i gledala u zaljev. Ništa više. I to mi je bilo sasvim dovoljno. Drugi dan sam iskoristila za slavni Casino de Monte-Carlo, i naravno fotkala se ispred Casina. Aako nisi slikao, jesi li uopće bio? Veliki gušt mi je bila vožnja ulicama Monte Carla - osjećala sam se kao da sam u nekom filmu ili seriji. Restorani su bili stvarno fenomenalni! Poseban dojam ostavio je legendarni Café de Paris, gdje je atmosfera uvijek užurbana, ali elegantna. Ljudi su stvarno dotjerani do maksimuma - kao da sad idu na slikanje za naslovnicu Voguea", rekla je.

"Prošetali smo po poznatoj rivi La Croisette, ali i dosta sjedili po kafićima s pogledom na more. To je tako u Cannesu, on ima tu neku energiju gdje se nitko ne žuri, ali svi točno znaju gdje idu. Ne moram vam reći da sam otkrila fenomenalne kroasane, u malim skrivenim boulangeriama u centru grada", rekla je.

Kako ne bi samo razgledavali, morali su se malo i opustiti...