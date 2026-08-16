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Brak na prvu

Petra Meštrić o svojoj transformaciji: 'U show sam ušla sa 75 kilograma, a danas imam ovoliko'

Iako je danas ponosna na svoj izgled i zdravlje, put do toga bio je dug i zahtjevan, a Petra je odlučila svaki korak podijeliti s javnošću kako bi demistificirala proces mršavljenja i motivirala druge

RTL.hr
16.08.2026 08:00

Petra Meštrić, liječnica koja je postala poznato televizijsko lice nakon sudjelovanja u showu 'Brak na prvu', u podcastu 'Spill the Tea' otvoreno je progovorila o jednoj od svojih najvećih životnih promjena - impresivnom gubitku kilograma.

'Htjela sam da ljudi vide cijeli proces'

Mnogi se pitaju zašto je javno govorila o tako privatnoj temi kao što je borba s kilogramima. Petra objašnjava da joj je transparentnost pomogla da ostane ustrajna. "Sve nekakve teške situacije lakše prebrodim pod budnim okom javnosti", priznala je. "Ako sam ja podijelila da idem na trening sa svojim trenerom ili da moram jesti juhu od povrća koja mi se uopće ne jede, meni će to biti lakše jer sam to podijelila s ljudima."

Njezina je namjera bila pokazati da proces nije glamurozan niti lagan, već da zahtijeva odricanje i disciplinu. "Htjela sam ljudima pokazati da ni meni nije lako. Ne volim trenirati nešto pretjerano, teško mi je, umorna sam i najradije bih ležala doma, ali to nije opcija", iskrena je Petra. Dodatni motiv za javno dokumentiranje procesa bio je i taj što je njezin trener bio Stefan Modrić, kolega iz "Braka na prvu", pa je snimanje zajedničkih treninga bio logičan korak.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

'Nije došla dobra vila s čarobnim štapićem'

Jedna od najvećih predrasuda s kojima se susrela jest da je kilograme izgubila preko noći. Petra to oštro demantira, naglašavajući da se iza njezine transformacije kriju dvije godine napornog rada.

"Ljudi imaju totalno krive predrasude. Smatraju da je nekome drugome to došlo preko noći i da je došla neka dobra vila s čarobnim štapićem i skinula mi 20 kila. Pa nije", kaže kroz smijeh. U show "Brak na prvu" ušla je sa 75 kilograma, a danas, nakon dugotrajne borbe, vaga pokazuje 57 kilograma. "Jako mi je bilo bitno da ljudi baš vide taj moj put, da me vide sa 75 i sa 70 i sa 65 kilograma, pa sve do današnje kilaže."

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Ključ je u ravnoteži i upornosti

Nakon što je postigla željeni cilj, Petra se posvetila održavanju težine, što je, kako kaže, ponekad jednako izazovno. Tajna je u ravnoteži i kontinuitetu. "I dalje idem redovito na treninge i dalje pazim što jedem, ali ako jedem nezdravu hranu, jedem je u manjim količinama", otkrila je svoju strategiju. Često uz nezdraviji obrok, poput pizze, pojede veliku salatu ili pazi da su joj doručak i večera zdravi ako je za ručak pojela nešto kaloričnije.

Svojom pričom Petra Meštrić želi poručiti da je u svijetu koji često plasira nerealna savršenstva važno pokazati kako izgleda stvarni put do cilja. Njezin uspjeh nije rezultat čarolije, već upornosti, discipline i iskrenosti prema sebi i drugima.

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Brak na prvu

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