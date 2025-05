Petra Meštrić od dečka za rođendan dobila luksuzni automobil: 'Predivno iznenađenje mog partnera'

Kako se osjećaš za svoj rođendan?

Evo trenutačno sam na poslu, jutarnja smjena u ambulanti, standardno, samo uz jedan lijep rođendanski poklon koji me dočekao od moje medicinske sestre. Ona zna da jako volim sushi pa mi je kupila set za pravljenje sushija. Oduševio me taj znak pažnje jer me zaista poznaje, a i vrijeme je da u ovim godinama još malo "izbrusim" svoje kulinarske vještine.

Je li te dečko iznenadio za rođendan?

Jesi li si sama poklonila automobil ili je od nekog drugog?

Luksuzni automobil bio je predivno iznenađenje mog partnera, ali i simbol svega kroz što sam prošla da bih stigla do ovog trenutka. Moji počeci bili su skromni – studentski dani ispunjeni učenjem i raznim poslovima po kafićima, gdje sam radila kako bih si mogla priuštiti osnovne stvari. Istovremeno sam uspješno održavala ocijene na Medicinskom fakultetu u Rijeci i bila dobitnica stipendije. Tu je i moja borba s kilogramima, izazov kroz koji sam prošla s puno truda i discipline, ali i s nevjerojatnim osjećajem ponosa kada sam postigla svoj cilj.

Puno je tu bilo neprospavanih noći, trenutaka nesigurnosti i borbe da se dokažem. No, upravo su ti izazovi oblikovali ono što sam danas.

Ovaj poklon nije samo automobil; za mene je to priznanje za sav trud, strast i upornost koju sam uložila u svaki korak svog puta. Podsjetnik da se svaki napor isplati i da su granice samo one koje si sami postavimo.