Petra Meštrić odgovorila na kritike o svom izgledu: 'Pišete i da plastika pluta, da i to isprobam?'

Inače, Petra je nedavno za RTL.hr progovorila o svojoj transformaciji i prehrani. "Za vrijeme snimanja 'Braka na prvu' imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja "pala" na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma", ispričala je.

Osvrnula se i na treninge sa Stefanom Modrićem s kojim se sprijateljila u 'Braku na prvu'. "Iskreno, treninzi su jako naporni, Stefan me ne štedi, ali tako se i postižu najbolji rezultati. On osmisli svaki trening unaprijed, a ja pojma nemam što me čeka. Dala sam potpuno povjerenje u njegove ruke jer je ipak on školovan po tom pitanju", ispričala je Petra.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':