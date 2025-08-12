Petra Meštrić odgovorila na pitanje koje joj stalno postavljaju: 'To je moja osobna odluka...'

icon-close

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' odgovorila je na pitanje koje joj postavljaju mnogi pratitelji. "Zbog velikog broja upita želim se oglasiti. Trenutno nemam vlastitu orfinaciju i radim isključivo po dugotrajnim zamjenama. To je moja osobna odluka i moj izbor. Zbog toga nije moguće prebaciti se kod mene kao izabranog liječnika niti vam mogu odmah pružiti kontinuiranu skrb. Hvala na razumijevanju i na svim lijepim porukama koje dobivam", napisala je u svojoj objavi na društvenim mrežama.

Petra Meštrić

Inače, Petra je nedavno otkrila kako je izgledala sa 16 godina. Podijelila je fotografiju iz mlađih dana te poručila: "Čudimo se kakve su danas cure sa 16, a evo ja sa 16. Nismo ni mi bile bolje ako ćemo iskreno."

Petra Meštrić

Objavila je i fotografije koje su 2009. objavljene u Teen časopisu. "Realno, oduvijek sam znala kojim putem želim ići. Mislim da je ovo prva moja slika u časopisu - Teen, 2009. Hvala ti, Bože, što sam uvijek išla prema istom cilju, bez obzira na to što su drugi govorili", napisala je u opisu objave.

Petra Meštrić

