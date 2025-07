Petra Meštrić oduševila pratitelje svojim stavom: 'Istine koje nitko ne lajka, ali svi trebaju čuti'

"Istine koje nitko ne lajka, ali svi trebaju čuti. Ne moraš raditi posao koji voliš. Sasvim je u redu imati posao od devet do 17 sati koji plaća račune i ostavlja ti vremena za ono što ti je stvarno važno", napisala je u videu koji je podijelila na društvenim mrežama.

"Znam da ovo možda neće skupiti 'milijun' lajkova. Nema tu senzacije, nema 'ti to možeš, kraljice' fraza. I možda nije inspirativno u Instagram smislu. Ali je iskreno. Ako ti legne -spremi i iskoristi. Ako ne –i to je ok", dodala je Petra u opisu objave.

Pratitelji su se složili s njom. "Apsolutno istina", poručila je jedna pratiteljica.

