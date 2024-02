Petra Meštrić otkrila kakvog muškarca želi: 'Mislim da sam sad odahnula'

"Možda sam, po prvi put u životu, spremna na glas reci točno kakvog muškarca želim. Voljela bih da taj netko bude iz javnog života. Mislim da sam sad, kad sam to verbalizirala, odahnula", napisala je Petra.

Inače, ranije je za RTL.hr progovorila o svom ljubavnom životu.

"Ja kažem da mi u životu ide sve osim ljubavi. Ali što mogu kad je tako. No, ne žalim se, vjerujem da bi mnogo ljudi bilo sretno da su u mojoj poziciji.Što se tiče simpatije, moram vas razočarati, nema ništa s tim i sad već mogu reći da je to bila platonska zaljubljenost u čovjeka koji je, po mom mišljenju, bio neki moj ideal muškarca. Možda jednostavno ne znam s muškarcima, bar ne s onim koji mi se zaista sviđa. Moj problem je u tome što, kad mi se netko sviđa ja se potpuno pogubim. Postanem glupava. Ne znam ni koji je dan ni godina. Vjerojatno djelujem nezainteresirano, tresu mi se ruke, pričam kao da sam u prvom osnovne i samo se nadam da neću negdje pasti na nos. Ako me vidite da flertam s nekim frajerom, otvoreno pričamo, zezamo se, vjerojatno nisam zainteresirana za njega u ljubavnom smislu. Ako sam previše opuštena, znači da mi nije dovoljno stalo. Nego, nedavno mi se javio jedan muškarac kojeg znam godinama, a živi u inozemstvu. Za sada smo u fazi dopisivanja i boljeg upoznavanja, ali ne mogu reći da sam ravnodušna na njegovu pažnju. Vidjet ćemo", ispričala je prošle godine.

