Petra Meštrić otkriva tajnu svoje hrabre životne promjene: Partner joj je bio najveća podrška!

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Petra iz 'Braka na prvu' napustila je karijeru u medicini i zakoračila u televizijske vode, slijedeći svoju prvu ljubav – komunikaciju i rad pred kamerama. Iako je medicina bila veliki dio njezina života na koji je Petra jako ponosna, oduvijek je osjećala da je televizija ono što je istinski ispunjava. "Oduvijek sam osjećala da sam osoba koja voli dinamiku, ljude i prenošenje emocije i poruke publici", priznaje za RTL.hr.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Međutim, ovakve velike životne promjene često dolaze s izazovima, a podrška partnera bila je ključna. "Naravno da podrška znači puno, posebno kad radiš velike životne rezove. Ali iskreno, da me osoba kraj mene nije podržala, to bi mi samo pokazalo da možda nije prava osoba za moj životni put. Srećom, imam podršku i drago mi je zbog toga jer je puno lakše graditi nešto veliko uz nekoga tko vjeruje u tebe", rekla je Petra. Odluka o zaokretu u karijeri nije bila iznenađenje za njezine bližnje. "Mislim da su svi nekako znali da će se to dogoditi prije ili kasnije. Više su me pitali što sam toliko dugo čekala. Ljudi koji me dobro poznaju znaju koliko sam oduvijek voljela televiziju i koliko sam se pronalazila u komunikaciji, javnom nastupu i radu s ljudima", dodaje.

icon-expand Petra Meštrić FOTO: Instagram