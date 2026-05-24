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Brak na prvu

Petra Meštrić otkriva tajnu svoje hrabre životne promjene: Partner joj je bio najveća podrška!

Petra Meštrić, koju su gledatelji upoznali u RTL-ovom sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', napravila je veliki životni zaokret

RTL.hr
24.05.2026 09:00

Petra iz 'Braka na prvu' napustila je karijeru u medicini i zakoračila u televizijske vode, slijedeći svoju prvu ljubav – komunikaciju i rad pred kamerama.

Iako je medicina bila veliki dio njezina života na koji je Petra jako ponosna, oduvijek je osjećala da je televizija ono što je istinski ispunjava. "Oduvijek sam osjećala da sam osoba koja voli dinamiku, ljude i prenošenje emocije i poruke publici", priznaje za RTL.hr.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Međutim, ovakve velike životne promjene često dolaze s izazovima, a podrška partnera bila je ključna. "Naravno da podrška znači puno, posebno kad radiš velike životne rezove. Ali iskreno, da me osoba kraj mene nije podržala, to bi mi samo pokazalo da možda nije prava osoba za moj životni put. Srećom, imam podršku i drago mi je zbog toga jer je puno lakše graditi nešto veliko uz nekoga tko vjeruje u tebe", rekla je Petra.

Odluka o zaokretu u karijeri nije bila iznenađenje za njezine bližnje. "Mislim da su svi nekako znali da će se to dogoditi prije ili kasnije. Više su me pitali što sam toliko dugo čekala. Ljudi koji me dobro poznaju znaju koliko sam oduvijek voljela televiziju i koliko sam se pronalazila u komunikaciji, javnom nastupu i radu s ljudima", dodaje.

Petra Meštrić
Petra Meštrić FOTO: Instagram

Danas Petra uživa u svom novom poslu i osjeća da napokon živi ono što jest, zahvaljujući i podršci partnera, ali i vlastitoj hrabrosti da slijedi svoje snove.

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