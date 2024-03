Petra Meštrić podijelila važnu mudrost o vezama: 'Najvažnije mi je da znam koliko nas ima'

Bivša kandidatkinja treće sezone 'Braka na prvu' Petra Meštrić često dijeli duhovite objave na društvenim mrežama te progovara o vezama i svom životu i naziva to "Petrine mudrosti".

Kako bi bila što uspješnija u transformaciji, potražila je pomoć Stefana Modrića s kojim se sprijateljila u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. On je postao njezin osobni trener, a nedavno se našalio kako Petra kasni na trening.

Petra je posložila sve aspekte svog života nakon sociološkog eksperimenta, osim ljubavi o kojoj uvijek priča na šaljiv način. "Svašta se dogodilo u tih godinu dana. Ne znam odakle bih počela, ali mogu reći da mi je to bila najljepša godina u životu. Ispunili su se moji dječji snovi i sve moje želje. Radim u struci, no promijenila sam mjesto gdje radim. Prije sam radila u ordinaciji opće i obiteljske medicine, a sad radim u školskoj medicini. Zadovoljna sam bila i na prošlom poslu, a jako sam zadovoljna i na ovom. Ima i još nekih sitnih novosti... moje obrazovanje ide dalje. Upisala sam poslijediplomski doktorski studij kojim ću se baviti iduće tri godine, uz posao. To je jednostavno korak dalje u mojoj karijeri", ispričala je nedavno za RTL.hr.

