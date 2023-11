Petra Meštrić pokazala kako je izgledala prije 10 godina: 'Bilo je tu svega'

Inače, i nedavno je podijelila fotografiju iz mladosti. "Našla sam sliku kako sam izgledala sa 16-17 godina, prije korekcija i prije Photoshopa. Za sve one koji mi stalno postavljaju to pitanje. Iskreno, ne mislim da mi je to trebalo ni jedno ni drugo, ali koristim jer je to moj izbor. PS. Tad mi nije trebao Photoshop", poručila je Petra.

