Petra Meštrić sa stilom proslavila rođendan, a za RTL.hr otkrila detalje: 'Nikad u životu nisam radila veliki party'

"Bilo je jako lijepo. Inače, nikad u životu nisam radila veliki party za ekipu i ovaj put sam odlučila to promijeniti", istaknula je Petra. Proslavu je imala u jednom zagrebačkom klubu.

"Odlučila sam da imamo večeru sushi i roštilj a nakon toga tortu. Bilo je 20-ak gostiju, neki su stigli prije, neki kasnije. Bili su moji prijatelji, poslovni suradnici i naravno, dragi prijatelji iz 'Braka na prvu'. S Hedvigom sam od nula do 24 pa je naravno ona bila ovdje, Tihomir je bio u Zagrebu pa se super poklopilo da se vidimo, Stefan mi je trener pa je naravno i on došao, a Klara živi u zgradi do moje. Zanimljivo je da sam Klaru tek upoznala na snimanju njene sezone kad smo im došli u emisiju i slučajno smo shvatile da živimo doslovno u susjedstvu", ispričala je Petra.