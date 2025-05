Petra Meštrić sada uživa u ljubavi, a godinama je 'čekala' svojeg princa: 'Moji počeci su bili skromni'

"Luksuzni automobil bio je predivno iznenađenje mog partnera, ali i simbol svega kroz što sam prošla da bih stigla do ovog trenutka. Moji počeci bili su skromni – studentski dani ispunjeni učenjem i raznim poslovima po kafićima, gdje sam radila kako bih si mogla priuštiti osnovne stvari. Istovremeno sam uspješno održavala ocijene na Medicinskom fakultetu u Rijeci i bila dobitnica stipendije. Tu je i moja borba s kilogramima, izazov kroz koji sam prošla s puno truda i discipline, ali i s nevjerojatnim osjećajem ponosa kada sam postigla svoj cilj. Puno je tu bilo neprospavanih noći, trenutaka nesigurnosti i borbe da se dokažem. No, upravo su ti izazovi oblikovali ono što sam danas. Ovaj poklon nije samo automobil; za mene je to priznanje za sav trud, strast i upornost koju sam uložila u svaki korak svog puta. Podsjetnik da se svaki napor isplati i da su granice samo one koje si sami postavimo", rekla je.

Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!