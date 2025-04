Petra Meštrić se požalila na nemili događaj: 'Moje srce je slomljeno'

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' u jednoj grupi s putovanjima požalila se da joj je nestao profil na jednoj društvenoj mreži.

"Dragi prijatelji, i svi koji su pratili moj put na TikToku,

Danas se suočavam s gubitkom koji je za mene puno više od jednostavnog uklanjanja računa na društvenoj mreži. TikTok nije bio samo platforma na kojoj sam dijelila svoje misli, ideje i talente – bio je to most između mene i vas, most koji je povezao ljude s različitim pričama, iz različitih dijelova svijeta. Moje videozapise ste gledali, komentirali, dijelili – oni su postali dio vašeg života, kao što su vaši komentari i reakcije postali dio mog života.

Svi mi imamo svoje razloge zašto postavljamo sadržaj na društvene mreže. Neki to rade zbog zabave, neki zbog izražavanja vlastite kreativnosti, a neki, kao i ja, jer osjećaju potrebu da podijele dijelove svoje duše. TikTok mi je bio prostor gdje sam mogla biti iskrena, gdje nisam morala skrivati svoje emocije i gdje sam mogla stvarati s vama", započela je Petra.