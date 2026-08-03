Petra Meštrić skinula 20 kilograma i otkrila kako joj je to uspjelo: 'Nije došla dobra vila s čarobnim štapićem'

Bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu' i diplomirana liječnica Petra Meštrić prošla je kroz nevjerojatnu fizičku transformaciju, izgubivši 20 kilograma. U nedavnom je razgovoru za RTL.hr detaljno opisala svoj put, odlučivši potpuno transparentno podijeliti svaki korak s javnošću kako bi demistificirala proces mršavljenja i motivirala druge

icon-close

Iako mnogi zaziru od izlaganja svojih slabosti, Petra je otkrila kako joj je upravo javno dijeljenje borbe s kilogramima olakšalo cijeli proces. "Sve nekakve teške situacije lakše prebrodim pod budnim okom javnosti. Ako sam ja podijelila da idem na trening ili da moram jesti juhu od povrća koja mi se uopće ne jede, meni će to biti lakše", objasnila je. Njezina motivacija nije bila samo osobna. Željela je potaknuti i svoje pratitelje, pokazujući im da se i ona bori s istim izazovima. "Htjela sam ljudima pokazati da ni meni nije lako. Ne volim trenirati nešto pretjerano, teško mi je, umorna sam i najradije bih ležala doma. Ali to nije opcija ni za zdravlje ni za dugoročan izgled", iskreno je priznala. Vjerovala je da će njezina ustrajnost inspirirati druge da ne odustaju od svojih ciljeva, čak i kad je teško.

icon-expand Petra i Dario - vjencanje-72.jpg FOTO: RTL

Put od 75 do 55 kilograma

Petrina transformacija nije se dogodila naglo. Bio je to proces koji je trajao dvije godine, a započela ga je s kolegom iz 'Braka na prvu', Stefanom Modrićem, koji joj je bio i trener. Bilo im je, kaže, logično da cijeli put dokumentiraju. "Bilo mi je jako važno da ljudi koji me prate vide taj moj proces i da vide moje kilograme kako idu dolje. Da me vide sa 75, i sa 70, i sa 65, i sa 60, i sada s 57-55 kilograma", naglasila je. Cilj joj je bio prikazati realnost mršavljenja i spriječiti stvaranje lažnih, nerealnih očekivanja kod ljudi koji se bore s istim problemom. "Ljudi ponekad imaju totalno krive predrasude. Smatraju da je nekome drugome to došlo preko noći, da je došla neka dobra vila s čarobnim štapićem i skinula mi 20 kila. E pa nije", odlučno je poručila Petra, ističući kako iza rezultata stoje isključivo trud, rad i vrijeme.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Ključ je u ravnoteži, a ne odricanju