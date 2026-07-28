Petra Meštrić u podcastu 'Spill The Tea' progovorila o svojoj vezi: 'Moj dečko se ne vidi u braku ni s djecom'

Petra Meštrić, doktorica medicine, voditeljica i jedna od najupečatljivijih kandidatkinja treće sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', gostovala je u podcastu 'Spill The Tea' gdje se prisjetila svog sudjelovanja u showu. Iako je prošlo nekoliko godina, Petra o tom iskustvu govori s nevjerojatnim entuzijazmom i emocijama, ističući kako joj je upravo taj period bio presudan za donošenje nekih od najvažnijih životnih odluka

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Za Petru, 'Brak na prvu' nije bio samo televizijski show, već iskustvo koje će pamtiti do kraja života. Priznaje da joj i danas, na sam spomen showa, oči zasuze, ali isključivo od radosti. "Pamtim to kao najljepši period u mom životu. Zaista mislim da ako mi Bog da da doživim osamdeset godina, ja ću i tad pričati o 'Braku na prvu'. To mi je jedna od najboljih odluka koju sam donijela u životu", iskreno je ispričala Petra, dodajući kako na cijeli taj period nema niti jedno loše sjećanje, već samo pregršt lijepih uspomena.

Prijateljstva za cijeli život i urnebesni trenuci

Osim iskustva pred kamerama, Petra iz showa nosi i prijateljstva koja traju i danas. Upoznala je, kako kaže, prekrasnu ekipu ispred i iza kamera, a posebno se povezala s drugom kandidatkinjom, Hedvigom. Njihovo prijateljstvo započelo je već na djevojačkoj večeri, a produbilo se na medenom mjesecu kada su bile smještene u istoj vili. "Bila sam presretna jer je to bila cura koju sam najbolje upoznala taj prvi dan. Od tada do sada, mi smo stvarno jako dobre", otkrila je.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Neizostavan dio njenog iskustva bio je i odnos s Dariom Crnkovićem, s kojim su je spojili stručnjaci. Iako su bili potpuno različiti, što je predstavljalo velik izazov, iz showa su izašli kao dobri prijatelji.

Djevojčica koja je maštala o malim ekranima

Od najranijih dana Petra je znala gdje pripada. Dok su se druga djeca igrala u pijesku, ona je odrastala uz upaljen televizor, zamišljajući sebe u ulozi voditeljice. "Odrasla sam uz televiziju, ona je uvijek bila upaljena u našem domu. Gledala sam različite emisije i uvijek sebe zamislila da sam ja tamo. Kada je bila nekakva tema i razgovor s gostima, razmišljala sam kako bih ja, recimo, tog gosta predstavila", prisjetila se Petra. Njezina je želja bila toliko jasna da je već u vrtiću na pitanje što želi biti kad odraste, bez oklijevanja odgovarala: "Voditeljica ili glumica". Ako to ne uspije? "Pa neću ništa", odlučno je govorila kao djevojčica.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Međutim, kako je odrastala, pritisak okoline usmjerio ju je na pragmatičniji put. Njezini roditelji, kako kaže, nisu osobe sklone riziku te su za svoju kćer željeli sigurnu i stabilnu budućnost. "U tom trenutku nisu me znali baš najbolje usmjeriti koji fakultet odabrati kako bih ja postala televizijska voditeljica. Uvijek su rekli da je to trenutak sreće i da te netko mora primijetiti", objasnila je. Prekretnica se dogodila uz jednu ležernu opasku njezine majke. "Na našoj televiziji kod kuće bili su doktori, a onda je mama znala meni onako lagano reći: 'Pa što ti nisi rekla možda da bi bila doktorica? Kao doktorica ćeš možda moći imati nekakvu svoju televizijsku emisiju'", ispričala je Petra. Ta ideja postala je kompromis koji je pomirio želje roditelja i njezine snove. "Meni je onako upalila lampica. Medicina mi je zapravo zanimljiva, a opet, s druge strane, možda ću moći s njom pokrenuti svoju televizijsku emisiju. I tako sam ja završila na medicini", iskreno je priznala.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Praznina u liječničkoj kuti

Nakon završenog fakulteta i nekoliko godina rada u struci, Petra se suočila s osjećajem praznine. Unatoč tome što je bila posvećena poslu, njezino srce bilo je na drugom mjestu. "Osjećala sam se kao u nekakvoj ljubavnoj vezi gdje ti varaš svog partnera. Osjećaš da ti je srce negdje drugdje", slikovito je opisala svoje unutarnje stanje. Odluka o konačnoj promjeni karijere došla je, kako kaže, kao znak sudbine. Radila je kao zamjena u jednoj ambulanti i nakon tri godine liječnica koju je mijenjala vratila se na svoje radno mjesto, čime je njezin ugovor završen. "Odlučila sam sve nekako predati u Božje ruke. Rekla sam: 'Ako je suđeno da mi se prekine ugovor, neću tražiti novi posao u medicini, nego ću tada pokucati na vrata televizije'", otkrila je.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Petra je i otvorila dušu o privatnom životu koji vješto čuva od očiju javnosti. Iako je pronašla ljubavnu sreću, otkrila je da je njezina veza daleko od uobičajene, a iskreno je progovorila i o tome kako se nosi s očekivanjima okoline kao žena u 33. godini koja ne slijedi tradicionalni put braka i majčinstva.

Zrela veza bez velike romantike

Petra je u sretnoj vezi već više od godinu dana, no priznaje da je ona prilično atipična. Riječ je o vezi na daljinu, zbog koje se s partnerom viđa tek jednom ili dvaput mjesečno. "To je jedna onako zrela, odrasla, ozbiljna veza u kojoj je dvoje ljudi odlučilo dati priliku jedno drugome", objasnila je Petra, dodajući kako njihov odnos nije proizašao iz "ljubavi na prvi pogled i romantike". Prije veze bili su dugogodišnji prijatelji, što im je omogućilo da se dobro upoznaju i racionalno uđu u odnos, svjesni međusobnih poslovnih i životnih prioriteta. Ovaj smireniji pristup sušta je suprotnost njezinim prijašnjim vezama. "Uvijek se kaže, ono što brzo plane, još brže izgori. I tako se i meni desi, svjetske ljubavi, ja pišem u medijima 'pronašla srodnu dušu', za tri mjeseca ni D od duše", iskreno je priznala. Zato se nada da će joj ova "zrela veza" donijeti više sreće.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Budućnost je komplicirana: 'Ne vidi se kao obiteljski čovjek'

Iako je u sretnoj vezi, na pitanje vidi li se jednog dana u braku, Petra je otkrila da je situacija vrlo komplicirana. Njezin partner, naime, ima drugačiju viziju budućnosti. "Moj partner, moj dečko, ima tu malo drugačiju viziju. On se ne vidi kao obiteljski čovjek, ne vidi se u braku, ne vidi se da ima djecu. Nama to trenutno odgovara, jer oboje imamo neke druge prioritete u životu", kazala je. Ipak, ostavila je prostor za promjenu, ali i otkrila vlastite nade. "Ja se još uvijek nadam da ću imati svoju obitelj, da ću biti u braku. Nigdje se ne žurim i nadam se da ću to ostvariti", povjerila se voditeljica.

'Ponekad se osjećam kao da kasnim'

Kao žena od 33 godine koja još nije osnovala obitelj i koja je nedavno napravila veliki zaokret u karijeri, Petra se često susreće s osjećajem da se ne uklapa u društvene norme. Priznala je da je teško biti drugačiji, pogotovo kada je kroz svoj bivši posao liječnice svakodnevno susretala roditelje koji su njezinih godina.

icon-expand Petra, Brak na prvu FOTO: Instagram