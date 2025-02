Petra Meštrić za RTL.hr o Hedviginoj svadbi i svom ljubavnom životu: 'Planiram brak još od 'Braka na prvu'

''Bilo mi je jako lijepo, iskreno, jako mi je važna hrana na svadbi, a ovdje sam se baš dobro najela (iako sam imala usku haljinu.) Atmosfera je bila jako ugodna, vesela, svi su pjevali, plesali, Hedvigini roditelji su bili jako zabavni, trudili su se da se što bolje osjećamo kao i njezine sestre s partnerima'', rekla je Petra, a osvrnula se i na to da je ulovila buket.

''Što se tiče buketa, on je poletio, a ja sam bila u prvom redu i ispružila ruke - to je bilo to. Ne bih rekla da sam se borila za buket, ali dobro sam se ispružila'', priznala je, a pratnju na svadbi nije imala.

"Nisam imala pratnju na svadbi. Točnije Hedvigina prijateljica Lucija, kuma sa svadbe iz showa 'Brak na prvu' ako se sjećate, također je došla sama pa smo bile pratnja jedna drugoj. Točnije, družile smo se još od Zagreba, bile smo i cimerice u sobi, a malo sam je i maltretirala svojim glazbenim ukusom putem. Drago mi je bilo što je ona išla sa mnom jer mi je bilo zabavno voziti sadruštvom, a i imale smo bezbroj tema za razgovor'', rekla je, a s obzirom na to koliko je još bilo gostiju na svadbi i da se družila sa svima, nije niti primijetila da je bila bez pratnje na svadbi.