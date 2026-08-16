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Brak na prvu

Petra Meštrić za RTL.hr o majčinstvu: 'Nadam se da ću imati svoju obitelj, ali dečko ima drugačije planove'

Bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu', liječnica i odnedavno televizijska voditeljica Petra Meštrić, u gostovanju u podcastu 'Spill The Tea' otvoreno je progovorila o svojim najintimnijim željama i planovima za budućnost

RTL.hr
16.08.2026 22:00

Iako je danas Petra sretna i ispunjena na poslovnom planu, otkrila je kako njezina vizija obiteljskog života nailazi na prepreku u stavovima njezinog partnera.

'Još uvijek se nadam da ću imati svoju obitelj'

Petra, koja je nedavno proslavila 33. rođendan, ne skriva da u budućnosti vidi sebe u ulozi supruge i majke. Iako se ne uklapa u društvene norme prema kojima bi žena njezinih godina već trebala imati obitelj i djecu, ona strpljivo čeka svoj trenutak.

"Još uvijek se nadam da ću imati svoju obitelj, da ću biti u braku", priznala je iskreno te dodala kako ne osjeća pritisak da se to mora dogoditi odmah. "Naravno, ima vremena. Nigdje se ne žurim i nadam se da ću to ostvariti. A sada kada i kako, vidjet ćemo", objasnila je svoj stav.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Njezina želja za obitelji dodatno je došla do izražaja dok je radila kao liječnica u školskoj medicini, gdje su roditelji djece koju je pregledavala često bili njezini vršnjaci.

"Gledam osobu mojih godina, a ona ima dijete koje komunicira sa mnom. Jednostavno vidiš kako je vrijeme prolazilo i kako su djeca i obitelj ono što ostaje zapravo iza tebe", prisjetila se Petra.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Partnerova vizija budućnosti

Ipak, ostvarenje njezinih snova trenutno je na čekanju zbog različitih pogleda na život koje ima sa svojim partnerom. Na pitanje vidi li se jednog dana u braku, Petra je dala kompleksan odgovor.

"To je sad vrlo komplicirano pitanje zbog toga što moj partner ima malo drugačiju viziju toga. On se ne vidi kao obiteljski čovjek. Ne vidi se u braku, ne vidi se da ima djecu i obitelj", otkrila je.

Objasnila je da im takav dogovor trenutno odgovara jer oboje imaju druge prioritete, no ostavila je otvorenom mogućnost da se stvari s vremenom promijene.

"Ne znam gdje će nas život odvesti", kazala je, ističući da je njihova veza na daljinu zrela i racionalna, te da su se dogovorili da će otvoreno razgovarati ako shvate da im odnos više ne odgovara.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Poruka drugim ženama

Svjesna da se mnoge žene nalaze u sličnoj situaciji, Petra je poslala snažnu poruku ohrabrenja. Naglasila je da nitko ne bi trebao srljati u brak ili roditeljstvo samo kako bi zadovoljio društvena očekivanja.

"Mislim da je najgora stvar da osoba srlja u nešto ukoliko ne osjeća da je to prava odluka za nju. Smatram da je obitelj divna stvar i blagoslov s osobom s kojom želiš provesti ostatak života i djetetu kojem možeš pružiti sve", poručila je i zaključila kako je najvažnije ne razočarati sebe.

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Brak na prvu

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