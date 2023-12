Petra Meštrić za RTL.hr o novoj prekretnici: 'Upisala sam doktorat, to je korak dalje!'

Petra Meštrić kandidatkinja je prethodne sezone 'Braka na prvu'. U showu nije pronašla ljubav, ali je sklopila nekoliko prijateljstava. Taj show joj je omogućio da dalje raste budući da ju je izlazak iz sigurne zone ohrabrio i na njezinom daljnjem putu. S njom smo porazgovarali o novoj prekretnici u životu, ljubavi te nadolazaćim blagdanima.

Što se događalo u tvom životu 'Braka na prvu'?

Svašta se dogodilo u tih godinu dana. Ne znam odakle bih počela, ali mogu reći da mi je to bila najljepša godina u životu. Ispunili su se moji dječji snovi i sve moje želje. Radim u struci, no promijenila sam mjesto gdje radim. Prije sam radila u ordinaciji opće i obiteljske medicine, a sad radim u školskoj medicini. Zadovoljna sam bila i na prošlom poslu, a jako sam zadovoljna i na ovom. Ima i još nekih sitnih novosti... moje obrazovanje ide dalje. Upisala sam poslijediplomski doktorski studij kojim ću se baviti iduće tri godine, uz posao. To je jednostavno korak dalje u mojoj karijeri.

Gdje si upisala doktorski studij?

Doktorski studij sam upisala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultet, smjer nutricionizam.

Je li te nutricionizam oduvijek zanimao?

U posljednje vrijeme me to počelo zanimati, samim time što sam i sama imala problema s prehranom i uopće to ne skrivam. Također, smatram da su naši pacijenti nedovoljno educirani u pogledu zdrave prehrane. Mislim da kao liječnica mogu uvelike doprinijeti u edukaciji pacijenata.

Jesi li zadovoljna koliko si smršavjela ili želiš još?

Pa ja sam smršavila, ali naravno htjela bih još malo smršaviti. No ne ide to uvijek tako po planu. Ne držim se više toliko strogo samog režima i dopuštam si poneke cheat mealove i slično. Ali redovito treniram u teretani – 2 do 3 puta tjedno odnosno koliko stignem. Iako jesam smršavila, nadam se da ću se sada i utegnuti.