Petra Meštrić za RTL.hr o promjeni na poslu i ljubavi: 'Možda jednostavno ne znam s muškarcima'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Petra Meštrić najavila je veliku promjenu u svom životu, za RTL.hr otkrila je neke detalje, a osvrnula se i na svoj ljubavni život. Nedavno ste najavili veliku novost, a sad ste otkrili da se opraštate od svog radnog mjesta. Kako to? Koji je vaš sljedeći korak u karijeri? Za početak hvala vam od srca što pratite moj put. Nažalost, imala sam ugovor na određeno i on je istekao. Zaista mogu reći da sam obožavala svoje prošlo radno mjesto i imala sam mnogo sreće što sam upravo tamo radila svoj prvi posao u struci. Ali svemu lijepom jednom dođe kraj, pa tako i tome. Volim reći da to nije zbogom nego doviđenja, a možda me i put opet nanese tamo. Od svega srca zahvaljujem svojoj prvoj mentorici i sretna sam da nakon završetka poslovne suradnje mogu na nju i dalje računati u profesionalnom i savjetodavnom pogledu. Isto tako zahvaljujem i svojoj divnoj medicinskoj sestri uz koju mi je posao bio manje stresan.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Možete li nam natuknuti o kakvom se izazovu radi? Uvijek sam govorila da diplomom doktora medicine moje obrazovanje i poslovno usavršavanje ne staje već naprotiv, tek počinje. Voljela bih i dalje nastaviti svoje obrazovanje te trenutno radim na tome da to i ostvarim. Jedan mudri poznanik čije mišljenje cijenim dao mi je odličnu ideju i savjet koji se točno podudara s onim što bih željela u budućnosti, a vezano je uz medicinu. Trenutno ne mogu govoriti o tome jer nije još službeno, ali kad bude obavijestit ću vas. Za mene je to jako velika stvar i nadam se da ću uspjeti. U slobodno vrijeme bavim se i kreiranjem sadržaja za društvene mreže. Iako su moji video materijali nekada vrlo neozbiljni, smatram da svojim primjerom mogu dati neke smjernice mladim ljudima. Nakon završetka fakulteta oformila sam neki fond za ušteđevinu i nadam se da ću uskoro taj isti novac moći uložiti u daljnje obrazovanje i usavršavanje! Iako, molim vas ne pitajte, nije bila laka odluka da i sama ne posrnem i ušteđen novac ne uložim u sezonu jesen-zima. No i tim primjerom, kao i mojom novom težnjom da sudjelujem u nekim projektima od društvene korisnosti i primjene na očuvanje zdravlja ljudi oko nas, želim potaknuti ljude na dodatnu edukaciju o zdravlju i prevenciji. Zato ćete umjesto kojeg novijeg outfita tu i tamo škicnuti neki novi edukativni video ili spoznaju koju otkrijem na svom daljnjem putu obrazovanja. Obećajem da ću pokušati biti i u tom pogledu što zabavnija i jednostavnija kako bih ljude oko sebe potaknula da uzmu trenutak za sebe i svoje zdravlje kad god to stignu.

icon-expand Petra Meštrić FOTO: Privatni album

Imate brojne pratitelje i često dobivate pitanja imate li mjesta za nove pacijente u svojoj ordinaciji. Je li vam lijepo čuti takve stvari? Zapravo imate već listu čekanja? Da, zaista često dobivam takva pitanja i to mi izuzetno laska. Sretna sam što su me ljudi prepoznali i što im ulijevam povjerenje. To nažalost još neko vrijeme neće biti moguće jer radim na zamjenama, ali nadam se da ću u budućnosti moći razmotriti te mogućnosti. U karijeri vam sve ide od ruke, a što je s ljubavi? Kako se odvijaju stvari s vašom simpatijom? Ja kažem da mi u životu ide sve osim ljubavi. Ali što mogu kad je tako. No, ne žalim se, vjerujem da bi mnogo ljudi bilo sretno da su u mojoj poziciji.Što se tiče simpatije, moram vas razočarati, nema ništa s tim i sad već mogu reći da je to bila platonska zaljubljenost u čovjeka koji je, po mom mišljenju, bio neki moj ideal muškarca. Možda jednostavno ne znam s muškarcima, bar ne s onim koji mi se zaista sviđa. Moj problem je u tome što, kad mi se netko sviđa ja se potpuno pogubim. Postanem glupava. Ne znam ni koji je dan ni godina. Vjerojatno djelujem nezainteresirano, tresu mi se ruke, pričam kao da sam u prvom osnovne i samo se nadam da neću negdje pasti na nos. Ako me vidite da flertam s nekim frajerom, otvoreno pričamo, zezamo se, vjerojatno nisam zainteresirana za njega u ljubavnom smislu. Ako sam previše opuštena, znači da mi nije dovoljno stalo. Nego, nedavno mi se javio jedan muškarac kojeg znam godinama, a živi u inozemstvu. Za sada smo u fazi dopisivanja i boljeg upoznavanja, ali ne mogu reći da sam ravnodušna na njegovu pažnju. Vidjet ćemo.

icon-expand Petra Meštrić, Dario Crnković FOTO: RTL