Petra Meštrić za RTL.hr o svojoj transformaciji i novoj ljubavi: 'Ne podnosim restrikcije'

Za vrijeme snimanja 'Braka na prvu' imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja "pala" na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma.

Kako izgledaju tvoji treninzi sa Stefanom?

Iskreno, treninzi su jako naporni, Stefan me ne štedi, ali tako se i postižu najbolji rezultati. On osmisli svaki trening unaprijed, a ja pojma nemam što me čeka. Dala sam potpuno povjerenje u njegove ruke jer je ipak on školovan po tom pitanju.

Možemo vidjeti onaj zabavni dio na društvenim mrežama, a kako su koncipirane vježbe?

Za šire mase snimamo zabavne videe, a u ovom ozbiljnom dijelu ipak smo ozbiljni. Meni je ovo snimanje jako zabavno, obožavam to i to mi je neka "nagrada" ako dobro odradim treninge. Možda ćemo s vremenom početi i snimati ovaj ozbiljni dio ako bude interesa od strane publike. Sam plan vježbi vodi Stefan, svaku vježbu mi pokaže i pomno prati kako ih odrađujem.