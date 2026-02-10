Petra Meštrić za RTL.hr o tome gdje će s dragim provesti Valentinovo: 'Kod mene ljubav nikada nije bila u velikim gestama'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Petra Meštrić otkrila je za RTL.hr kako će provesti Dan zaljubljenih.
"Iskreno, ja sam tip osobe koji nikad nije bio vezan uz Valentinovo. Ne zato što sam "protiv ljubavi", nego baš suprotno, jer smatram da je ljubav prevelika i prevažna da bi stala u jedan datum. A još manje u taj jedan jedan buket i jednu večeru koju svi odrade jer "se mora" i šta će susjedi reci. Ne volim tu kolektivnu romantiku na silu. Taj jedan dan u godini kad svi naglo postanu romantični, kad su restorani puni, poruke su na isti kalup. Ljubav mi je uvijek bila asocijacija na nešto što se događa u malim, svakodnevnim stvarima. U kavi koju ti netko donese baš kad ti treba, u zagrljaju bez razloga, u rečenici "javi se kad stigneš doma" koja ima ono posebno značenje. Ljubav mi je uvijek bila nešto što se gradi kroz vrijeme, kroz strpljenje, kroz humor i kroz to da nekoga prihvatiš baš takvog kakav jest", rekla je.
Iako je već neko vrijeme u vezi, taj dan, kaže, provest će kao i svaki drugi.
"Ove godine ću Valentinovo provesti onako kako najviše volim. Soliram na špici, imam obaveze i dan će mi izgledati kao i svaki drugi. Dečko ima svoje poslove pa ćemo se možda vidjeti navečer ili kroz vikend. Vidjet ćemo što možemo organizirati. I to mi je puno autentičnije nego klasično "moramo sad slaviti jer je red", rekla je.
Iako nije romantičan tip, smatra kako se ljubav ne treba obilježavati samo jedan dan.
"Kod mene ljubav nikad nije bila u velikim gestama nego u tome da se pojaviš kad treba, da ostaneš zajedno kad je teško i da si prisutan i kad nema nikakvog posebnog datuma, 100 oči uprtih u tebe, očekivanja, podrazumijeva se, bio bi red... Odnosi ne funkcioniraju na velike datume. Funkcioniraju na male trenutke, na razgovore, na razumijevanje i na to da znaš stati uz nekoga i kad nije romantično, nego kad život pokuca na vrata. Zato ne, Valentinovo mi nije najdraži dan u godini. Ali, volim ideju da postoji podsjetnik na ljubav, jer nekim ljudima zaista treba. Voljela bih vjerovati da je to samo zato jer smo u ovom užurbanom svijetu svi toliko zauzeti. Samo bih voljela da je ljubav jednako glasna i 15. veljače, i u srpnju, i usred neke sasvim obične srijede. Ako ga i obilježim, obilježit ću ga na svoj način, bez pritiska, bez očekivanja i bez romantike na silu. Ali nije mi bitno kako god taj dan ispadne", zaključila je.