Petra Meštrić za RTL.hr otkrila kako joj je bilo na svadbi Darija Crnkovića: 'Ne znam kad sam se toliko naplesala'

"A znaš zašto ja, koja inače stalno slikam i stvaram sadržaj, nemam fotke? Zato što mi je bilo predobro! Ne znam kad sam se u životu toliko naplesala. Plesala sam non-stop, zabavljala se", ispričala nam je Petra.
Osim odlične atmosfere i plesa, posebno ju je oduševio način na koji su je dočekali mladenci i njihovi najbliži. Istaknula je da se od samog početka osjećala dobrodošlo i opušteno. "Svi su me toliko lijepo dočekali, i njegova i njezina obitelj, rodbina i prijatelji. Toliko divni, srdačni i zabavni ljudi da sam se osjećala baš prihvaćeno i ugodno", rekla je.
A koliko je uživala možda najbolje pokazuje upravo činjenica da joj fotografiranje, koje joj je inače dio svakodnevice, ovoga puta uopće nije bilo važno. "Mobitel mi je većinu vremena bio zadnja stvar na pameti. Eto, meni ti je najbolji dokaz koliko je bilo lijepo to što sam čak i ja zaboravila na fotke", zaključila je Petra.
Čini se tako da će joj s vjenčanja možda nedostajati fotografija, ali uspomena definitivno neće.