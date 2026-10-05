Petra Meštrić za RTL.hr otkrila kako joj je bilo na svadbi Darija Crnkovića: 'Ne znam kad sam se toliko naplesala'

"A znaš zašto ja, koja inače stalno slikam i stvaram sadržaj, nemam fotke? Zato što mi je bilo predobro! Ne znam kad sam se u životu toliko naplesala. Plesala sam non-stop, zabavljala se", ispričala nam je Petra.

Osim odlične atmosfere i plesa, posebno ju je oduševio način na koji su je dočekali mladenci i njihovi najbliži. Istaknula je da se od samog početka osjećala dobrodošlo i opušteno. "Svi su me toliko lijepo dočekali, i njegova i njezina obitelj, rodbina i prijatelji. Toliko divni, srdačni i zabavni ljudi da sam se osjećala baš prihvaćeno i ugodno", rekla je.