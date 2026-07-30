Petra Meštrić za RTL.hr otkrila posao iz snova: 'Želim voditi reality show i boli me kada ljudi imaju predrasude prema njima'

Nakon što je i sama osjetila kako je to biti ispred kamera u popularnom sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', Petra ne skriva da bi se voljela okušati u ulozi voditeljice sličnog projekta. Smatra da bi upravo zbog vlastitog iskustva mogla publici na jedinstven način približiti priče i emocije natjecatelja.

"Moji idealan san snova bi bio voditi nekakav reality format", priznala je Petra i dodala: "Zato jer sam ja bila u tome i ja znam emocije ljudi koji su tamo. Željela bih njihove vizije, želje i potrebe prenijeti gledateljstvu i pokazati zašto ima smisla prijaviti se u takav format i što mi kao gledatelji iz njega možemo naučiti."