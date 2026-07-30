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Brak na prvu

Petra Meštrić za RTL.hr otkrila posao iz snova: 'Želim voditi reality show i boli me kada ljudi imaju predrasude prema njima'

Petra Meštrić, liječnica koja je nakon sudjelovanja u showu 'Brak na prvu' medicinsku kutu zamijenila onom voditeljskom, u podcastu 'Spill The Tea' otvoreno je progovorila o svojim najvećim profesionalnim ambicijama. Iako je danas ispunjena na novom poslu, otkrila je da postoji jedan format u kojem se vidi u budućnosti, a pritom je strastveno stala u obranu realityja od brojnih predrasuda

RTL.hr
30.07.2026 13:00

Nakon što je i sama osjetila kako je to biti ispred kamera u popularnom sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', Petra ne skriva da bi se voljela okušati u ulozi voditeljice sličnog projekta. Smatra da bi upravo zbog vlastitog iskustva mogla publici na jedinstven način približiti priče i emocije natjecatelja.

"Moji idealan san snova bi bio voditi nekakav reality format", priznala je Petra i dodala: "Zato jer sam ja bila u tome i ja znam emocije ljudi koji su tamo. Željela bih njihove vizije, želje i potrebe prenijeti gledateljstvu i pokazati zašto ima smisla prijaviti se u takav format i što mi kao gledatelji iz njega možemo naučiti."

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Iako su joj zanimljive i lifestyle emisije, istaknula je da se ne vidi u ozbiljnim informativnim formatima. Njezina je želja raditi na zabavnim i šaljivim projektima gdje može pokazati svoju kreativnu stranu i publici predstaviti ljudske priče na emotivan način.

'Iz realityja se može puno naučiti'

Petru posebno pogađaju predrasude koje javnost često ima prema sudionicima realityja, ali i samim formatima. Vjeruje da, ako se gledaju na pravi način, ovakve emisije mogu biti vrlo poučne.

"Mene to toliko boli jer mislim da u 21. stoljeću stvarno ne bismo trebali imati predrasude", istaknula je. Objasnila je kako gledatelji kroz različite profile natjecatelja mogu prepoznati situacije i ljude iz vlastitog okruženja, pa čak i sami sebe. "Vidiš različite osobe kako se snalaze u različitim situacijama, i kao jedinke i zajedno u nekoj skupini. Možeš prepoznati sebe i razmišljati kako bi se ti snašao", rekla je.

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