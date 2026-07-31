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Brak na prvu

Petra o Dariju iz 'Braka na prvu': 'Imali smo nula šanse da uspijemo, a sto posto da ćemo se pobiti, a sada možda idem na njegovo vjenčanje'

Petra Meštrić, jedno od najprepoznatljivijih lica treće sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', i danas s velikim osmijehom govori o tom iskustvu, nazivajući ga najljepšim periodom u životu

RTL.hr
31.07.2026 08:00

Iako njezina veza s televizijskim suprugom Darijem Crnkovićem nije prerasla u ljubav, prerasla je u veliko prijateljstvo ispunjeno urnebesnim uspomenama koje rado dijeli. 

'Izašli smo kao pobjednici'

Iako su ih stručnjaci spojili, Petra i Dario bili su, kako i sama kaže, potpuno različite osobe, a njihov suživot bio je velik izazov za oboje. Unatoč razlikama, iz cijele su situacije uspjeli izvući ono najbolje. "Pamtim to kao jedan veliki izazov, ali ne samo za mene, nego i za njega, jer mi smo baš različite osobe. A na kraju smo ipak izašli iz te cijele situacije kao jako dobri prijatelji i uspjeli smo savladati sve nedaće koje smo imali", prisjetila se Petra. 

Petra i Dario - vjencanje-67.jpg
Petra i Dario - vjencanje-67.jpg FOTO: RTL

Smatra da su upravo zbog tih razlika i količine kompromisa na koje su morali pristati, oboje na neki način pobjednici eksperimenta. "Mislim da smo mi baš kao pobjednici izašli iz tog eksperimenta jer smo vjerojatno imali nula šanse da uspijemo i sto posto šanse da ćemo se pobiti", iskreno je rekla kroz smijeh. 

Božić u lipnju i urnebesni ples

Njihov je odnos bio prepun smiješnih i bizarnih situacija koje su zabavljale gledatelje, a Petri su i danas drage uspomene. Jedna od njih je i proslava Božića usred lipnja, jer je to njezin omiljeni blagdan. "Tad smo imali tu neku proslavu Božića i to je bilo presimpatično. Od pravljenja kolača, gdje je on mene htio malo zaprljati kremom, pa do njegove hit izjave da ne mora stavljati kuglice sa stražnje strane bora jer se to ionako ne vidi. Vrh je bilo, stvarno", ispričala je Petra. 

Dario i Petra, Brak na prvu
Dario i Petra, Brak na prvu FOTO: RTL

Inače, Dario je nedavno postao otac, a bliži se i njegovo vjenčanje. "Možda sam i pozvana na vjenčanje, vidjet ćete uskoro", kazala je Petra. 

Osim s Darijem, Petra je u showu izgradila i čvrsto prijateljstvo s Hedvigom, s kojom je, kako kaže, "kliknula na prvu". Njihova se povezanost rodila već na djevojačkoj večeri, tijekom vožnje u kombiju. "Uspjele smo se tu već povezati i kliknuti jer su to bile neke zajedničke teme. Ja ne pijem alkohol, ona ne pije alkohol. Volimo izlaziti. Sve je tu nešto bilo da smo mi već kliknule na prvu", otkrila je. 

Petra i Dario - vjencanje-22.jpg
Petra i Dario - vjencanje-22.jpg FOTO: RTL

Njezinoj sreći nije bilo kraja kada je saznala da će medeni mjesec provesti u istoj vili s Hedvigom i njezinim tadašnjim partnerom. Njihovo prijateljstvo traje i danas. Iako Hedviga više ne živi u Zagrebu, koriste svaki slobodan trenutak za druženje. Petra je bila i na proslavi prvog rođendana Hedvigine kćerkice Iskre te s veseljem prati odrastanje djeteta svoje prijateljice.

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