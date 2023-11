Petra otputovala s Hedvigom i kumom Oliverom: 'Trio fantastico'

Inače, Petra se zbližila s Hedvigom u 'Braku na prvu', a Olivera, glazbenica, influencerica, vlasnica brenda donjeg rublja i zvijezda treće sezona showa 'Gospodin Savršeni' joj je došla kao podrška u sociološki eksperiment kada je izgovorila sudbonosno 'da' Dariju Crnkoviću. Za oltarom je stajala kao njezina kuma, a iskrena Olivera odmah je dala do znanja kako joj se Darijo nimalo ne sviđa. No, to nije narušilo odnos između dugogodišnjih prijateljica. Petra i Olivera i dalje se druže, a jedno od tih druženja zabilježile su na Instagramu.

"Kuma nije dugme", napisala je ranije Petra uz zajedničku fotografiju s Oliverom.

