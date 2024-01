Petra se prisjetila 'Braka na prvu' i dala savjet: 'Strašno mi nedostaje i to iščekivanje'

Petra Meštrić sudjelovala je u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a sa svojim 'suprugom' Darijem Crnkovićem ostala je u prijateljskom odnosu. Doktorica opće medicine na Instagramu je komentirala svoje iskustvo.

"Danas u 21:15 gledamo novu sezonu 'Braka na prvu'. Mogu reći da me obuzimaju različiti osjećaji. Čini mi se kao da je jučer završilo prikazivanje naše sezone. Strašno mi nedostaje i to iščekivanje, i sav taj žamor, uzbuđenje... Nadam se da će novi kandidati znati uživati u svakom trenutku jer ja zaista jesam. Neki moj savjet za nove kandidate je da budu svoji, neka imaju na umu 'po što su došli', ali ipak neka budu i otvoreni prema onom novom, drugačijem. Isto tako neka imaju na umu da je osoba pokraj njih živo biće. Nemamo svi iste kapacitete, emocije...mislim da ljudi generalno premalo misle o osjećajima drugih ljudi. Podijelila sam sliku s mojim citatom. To je bila jedna od prvih stvari koje sam rekla na snimanju i još uvijek mislim isto", napisala je Petra.