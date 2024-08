Petra za RTL.hr o posjetu Međugorju: 'Bliski ljudi pričali su mi kako im se život promijenio nabolje'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Petra Meštrić prošlog je vikenda posjetila Međugorje u Bosni i Hercegovini. Za RTL.hr je sada otkrila zašto joj je to bila dugogodišnja želja.

"Dugo sam željela posjetiti Međugorje. Neki moji bliski ljudi pričali su mi kako im se život promjenio na bolje nakon posjeta Međugorju, kako su dobili neku posebnu snagu i molitvu, ona im je tamo pomogla u nekim teškim situacijama... Jako dugo sam to htjela napraviti, ali nikada nisam imala priliku. Nitko nikada nije htio ići, odnosno odlučio se da idemo. Ja sam bila nesigurna u to da idem sama. Sad se pružila prilika da idem s prijateljicom i njezinim roditeljima. Prijateljičina majka je ujedno i liječnica kod koje sam neko vrijeme radila na zamjeni. Sve se poklopilo. Oni tamo idu već godinama tako da mi je bilo odlično što imam lokalnog vodiča. Htjela sam sve vidjeti, a one su bile maksimalno upućene", rekla je.