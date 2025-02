Petri Meštrić Valentinovo je mrzak dan: 'Bude mi posebno tužno'

"U razgovoru s poznanicima koji imaju djecu, često sam čula komentare: "Voljela bih da mi netko može malo pričuvati bebu da operem kosu, da se naspavam, popijem kavu u miru..." Mnoge od njih godinama nisu bile na solo dejtu sa svojim partnerima. Konkretno, sjećam se primjera svojih roditelja. Kad smo brat i ja bili mali, oni nisu nigdje išli solo, već su nas svugdje "vukli" sa sobom. Sjećam se da smo s njima išli na večere za Valentinovo, godišnjice i druge posebne datume. Iako je to jako lijepo iskustvo za djecu (ja se i dan danas sjećam), smatram da je za mladi par bitno da imaju neko vrijeme samo za sebe. Od kad sam stavila video na mreže, doslovno je eksplodirao. Mnogo žena pohvaljuje tu ideju i same bi voljele da im netko pričuva djecu jer, kako kažu, godinama nisu izašle same sa partnerom", rekla je Petra za Net.hr i potom otkrila kako provodi Valentinovo.