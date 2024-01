Pjevačica Renata stiže u 'Brak na prvu': 'Volim pjevati sve - od Metallice do Lepe Brene!'

To je moja prva ljubav. Kao djevojčica sam uvijek pjevala po kući pretvarajući se da mi je četka za kosu mikrofon i odijevala se poput Alke Vuice; barem sam mislila da tako izgledam - puno mamina nakita, marame koje mi je vezala na glavu, šeširi, torbe i štikle", kaže Renata koja je u osnovnoj školi počela pjevati u zboru, a zatim imala svoj rock bend do kraja srednje škole, no onda priča dobiva malo drukčiji štih.

Imam svoj bend - Superiore band. Troje nas je; klavijaturist, pjevač i ja. Odlično funkcioniramo; malen smo i pozitivan tim koji nastupa svaki vikend, a ponekad i neki dan preko tjedna. Sviramo na svadbama, djevojačkim i momačkim proslavama, rođendanima, krstitkama... Obožavam svoj posao, volim interakciju s ljudima, pozitivnu energiju i dobru atmosferu", kaže Zagrepčanka i nastavlja: Za mene je glazba ljubav, volim strani rock jer sam na njemu odrasla, no s druge strane, volim i narodnu glazbu kojom se bavim. Ne radim razlike i sve mi ovisi o raspoloženju u kakvom sam određeni dan. Ponekad ću poslušati Metallicu, a neko drugo jutro možda samo Lepu Brenu! No svaki vikend sam u velikoj buci tako da mi ipak najviše od svega odgovaraju mir i tišina ili neka laganija glazba."