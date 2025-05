Podijeljene emocije oko zajedničke večere parova: 'Muče me malo osude'

Marko je rekao Kristini da mu godi što će njih dvoje ići skupa na petu zajednčku večeru parova u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' . Ona je komentirala da je to neobično. Marko se složio, a istaknuo je i kako dobro funkcioniraju. "Ovih par dana nam je bilo super. Samo da ti i ja budemo dobri, ovo ostalo nas ne zanima", rekao je.

"Mi smo dobri svakako", rekla je Kristina. Dodala je kako se dobro osjeća što s Markom ide na večeru, a otkrila je što je brine. "Prerasude, osude i tako to. To me malo muči", priznala je.

Doris je rekla Igoru da joj se ne da ići na večeru, a on ju je pitao što je bilo. "Ne znam, nisam danas raspoložena", odgovorila je ona. Igor je pitao je li to moguće, a Doris je rekla da jest.