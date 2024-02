Pogledajte cijelu dramu između Ane i Alena: 'Ja svoj izgled mogu promijeniti, a ti svoju površnost nikada'

Tini i Tiagu na večeri su se pridružili Alen i Ana, koja je primijetila: "Naspram njih, mi smo kao stari bračni par kojem je dosta svega." Tinu je zanimalo kako se razvija njihov odnos i Alen je prvo malo okolišao da bi rekao kako nije očekivao takav tip žene pa je iz toga nastala neugodna situacija. Tina je objašnjavala Alenu da nije sve u izgledu te da je prerasla tu fazu u životu, no on je tvrdio da te izgled privuče, a ono iznutra zadržava. On želi biti iskren. Svi mi možemo biti iskreni, ali kako ti to zapakiraš i kako ti to kažeš osobi pored tebe je druga stvar", rekla je Tina, a Ana se rasplakala i ustala od stola.

Tina je tješila Anu i govorila joj da je takvi komentari ne trebaju dirati jer je Alen jako površan tip dok je on i dalje ponavljao Tiagu kako fizički ona nije njegov tip i da neće lagati pred kamerama i ostalima. To je ružno. Tko si ti otkud ti pravo? Je li on Brad Pitt?" kroz suze je govorila Ana dok ju je Tina tješila i govorila: On nije zadovoljan sobom ako mene pitaš!" Tinu je neugodno iznenadilo i to što Alen nije došao utješiti svoju suprugu. To je od osobe baš neki minimum", naglasila je. Kad se vratila za stol, rekla je kako bi i nju to povrijedilo da Tiago tako priča o njoj, no Alen je smatrao da se ne treba petljati u tuđe odnose i potom je inzistirao da Tina prizna kako joj je izgled bitan. Kasnije je u svoju obranu objašnjavao kako ga kod Ane nije privukla ni energija.

Ana se vratila za stol i rekla: "Ja svoj izgled mogu promijeniti, a ti svoju površnost nikada." Dodala je također da osobu koja se ne ispriča ako rasplače ženu ne smatra muškarcem. Filip, Tamara, Nikolina i Anton družili su se uz čašicu vina, a Anton je između Tamare i Filipa osjetio isključivo prijateljsku energiju. Tina je nastavila ispitivati kako to da je Alen ostao imun na Anine suze., no Alen nije uopće htio odgovarati na pitanja koja se tiču njihova odnosa. Tiago je bio jako razočaran s Alenom jer smatra da ga je potpuno pogrešno procijenio i da mu njegovo ponašanje nije baš normalno.

