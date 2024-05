Pogledajte 'tabletić' izdanje Tamare iz 'Braka na prvu' za Baby Lasagnu! 'Sama sam si to skrojila'

"Bilo je tako da sam imala osjećaj kao da smo sudjelovali u pisanju povijesti. Imala sam osjećaj kao da sam bila na posljednjem koncertu Rolling Stonesa, Whitesnakea, Freddieja Mercuryja. To je bilo čudo. Ta energija, taj osjećaj. Frendica mi je rekla kako moramo ići na festival na njezin rođendan, ja sam odmah pristala. Čula sam da nastupa Baby Lasagna i to mi je bila prilika da se kostimiram. Najbolji prijatelj mi je dao stare zavjese od kojih sam napravila rukave, šos je bio stolnjak, a ispod sam imala običnu bijelu haljinu i našla sam čizme u second handu za jedan euro, kao i ovaj lajbek za tri eura. Kako smo bile u VIP-u, bile smo taman kraj Baby Lasagne i onda smo se na kraju i fotografirales njime. Moram priznati da me uhvatila nervoza...", priznala je Tamara.