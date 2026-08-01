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Brak na prvu

'Ponekad imam osjećaj da kasnim': Petra Meštrić otvoreno o pritisku zbog braka i majčinstva u tridesetima

Petra Meštrić, liječnica koja je karijeru u medicini zamijenila onom televizijske voditeljice, a koju javnost najbolje pamti po sudjelovanju u showu 'Brak na prvu', u nedavnom je gostovanju u podcastu 'Spill The Tea' otvorila dušu o temama o kojima mnogi nerado govore. Iskreno je progovorila o svojoj vezi na daljinu, pritiscima s kojima se suočava kao žena u tridesetima te o očekivanjima okoline kad je riječ o braku i majčinstvu

RTL.hr
01.08.2026 10:00

Petra je otkrila da je već više od godinu dana u sretnoj, ali kako i sama kaže, "atipičnoj" vezi. Riječ je o vezi na daljinu u kojoj se s partnerom viđa jednom do dva puta mjesečno. Za razliku od njenih prethodnih ljubavi, koje je opisala kao intenzivne i burne, ova je priča započela drugačije.

"To je dvoje ljudi koji su bili prijatelji duži period prije, koji su se dobro upoznali i koji su jednostavno odlučili jedno drugom dati priliku. Nema one romantike, nema one ljubavi na prvi pogled", objasnila je Petra, dodajući da je riječ o zreloj i racionalnoj vezi. Naglasila je kako su se dogovorili da će, ako ikad osjete da to nije to, sjesti i iskreno porazgovarati. "Prije sam uvijek imala veze koje su bile puno intenzivnije, ali uvijek se kaže - ono što brzo plane, još brže izgori", priznala je.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

Različite vizije budućnosti

Iako je veza stabilna, Petra nije skrivala da ona i njen partner imaju različite poglede na budućnost, što je pitanje o braku i djeci učinilo vrlo kompliciranim.

"Moj partner, moj dečko, ima tu malo drugačiju viziju toga. On se ne vidi kao obiteljski čovjek. Ne vidi se u braku, ne vidi se da ima djecu i obitelj", iskreno je rekla. Dodala je kako im takav dogovor trenutno odgovara jer oboje imaju druge životne prioritete, no nije odbacila nadu da će se stvari s vremenom promijeniti. "Ja se još uvijek nadam da ću imati svoju obitelj, da ću biti u braku. Naravno, ima vremena, nigdje se ne žurim, a sada kada i kako, vidjet ćemo."

Osjećaj da kasni za generacijom

S 33 godine, Petra je svjesna da se ne uklapa u tradicionalne društvene kalupe. Priznala je da se ponekad osjeća kao da kasni, pogotovo kad se usporedi sa svojim vršnjacima koji već imaju obitelji i djecu. To je, kaže, najviše primjećivala dok je radila kao liječnica u školskoj medicini.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

"Roditelji djece koja su dolazila na preglede bili su moje godište. Gledam osobu mojih godina koja ima dijete koje komunicira sa mnom. U tim nekim trenucima sam se možda malo osjećala kasnim", podijelila je. Opisala je kako je teško ostati povezan s prijateljicama koje sada žive potpuno drugačije živote. "Sa svojim prijateljicama ne dijeliš više te iste živote i više nemate te iste teme koje vas vežu", objasnila je.

'Manje je zlo razočarati drugu osobu nego sebe'

Unatoč svemu, Petra šalje snažnu poruku svim ženama koje se nalaze u sličnoj situaciji. Smatra kako je najgore srljati u brak ili roditeljstvo samo kako bi se ispunila društvena očekivanja. "Mislim da je najgora stvar da osoba srlja u nešto ako ne osjeća da je to prava odluka za nju. Ako to radiš da bi ugodila nekoj babi u selu koja priča okolo da se ti nisi udala i da ti to ne valja, mislim da to zaista nema smisla", odlučno je poručila. Za nju je, kaže, vjernost sebi na prvom mjestu. "Mislim da je mnogo manje zlo razočarati drugu osobu nego razočarati sebe. S razočaranjima drugih ljudi mogu živjeti, s time da sam razočarala sebe - nikako."

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