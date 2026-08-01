'Ponekad imam osjećaj da kasnim': Petra Meštrić otvoreno o pritisku zbog braka i majčinstva u tridesetima

Petra je otkrila da je već više od godinu dana u sretnoj, ali kako i sama kaže, "atipičnoj" vezi. Riječ je o vezi na daljinu u kojoj se s partnerom viđa jednom do dva puta mjesečno. Za razliku od njenih prethodnih ljubavi, koje je opisala kao intenzivne i burne, ova je priča započela drugačije.
"To je dvoje ljudi koji su bili prijatelji duži period prije, koji su se dobro upoznali i koji su jednostavno odlučili jedno drugom dati priliku. Nema one romantike, nema one ljubavi na prvi pogled", objasnila je Petra, dodajući da je riječ o zreloj i racionalnoj vezi. Naglasila je kako su se dogovorili da će, ako ikad osjete da to nije to, sjesti i iskreno porazgovarati. "Prije sam uvijek imala veze koje su bile puno intenzivnije, ali uvijek se kaže - ono što brzo plane, još brže izgori", priznala je.
Različite vizije budućnosti
Iako je veza stabilna, Petra nije skrivala da ona i njen partner imaju različite poglede na budućnost, što je pitanje o braku i djeci učinilo vrlo kompliciranim.
"Moj partner, moj dečko, ima tu malo drugačiju viziju toga. On se ne vidi kao obiteljski čovjek. Ne vidi se u braku, ne vidi se da ima djecu i obitelj", iskreno je rekla. Dodala je kako im takav dogovor trenutno odgovara jer oboje imaju druge životne prioritete, no nije odbacila nadu da će se stvari s vremenom promijeniti. "Ja se još uvijek nadam da ću imati svoju obitelj, da ću biti u braku. Naravno, ima vremena, nigdje se ne žurim, a sada kada i kako, vidjet ćemo."
Osjećaj da kasni za generacijom
S 33 godine, Petra je svjesna da se ne uklapa u tradicionalne društvene kalupe. Priznala je da se ponekad osjeća kao da kasni, pogotovo kad se usporedi sa svojim vršnjacima koji već imaju obitelji i djecu. To je, kaže, najviše primjećivala dok je radila kao liječnica u školskoj medicini.
"Roditelji djece koja su dolazila na preglede bili su moje godište. Gledam osobu mojih godina koja ima dijete koje komunicira sa mnom. U tim nekim trenucima sam se možda malo osjećala kasnim", podijelila je. Opisala je kako je teško ostati povezan s prijateljicama koje sada žive potpuno drugačije živote. "Sa svojim prijateljicama ne dijeliš više te iste živote i više nemate te iste teme koje vas vežu", objasnila je.
'Manje je zlo razočarati drugu osobu nego sebe'
Unatoč svemu, Petra šalje snažnu poruku svim ženama koje se nalaze u sličnoj situaciji. Smatra kako je najgore srljati u brak ili roditeljstvo samo kako bi se ispunila društvena očekivanja. "Mislim da je najgora stvar da osoba srlja u nešto ako ne osjeća da je to prava odluka za nju. Ako to radiš da bi ugodila nekoj babi u selu koja priča okolo da se ti nisi udala i da ti to ne valja, mislim da to zaista nema smisla", odlučno je poručila. Za nju je, kaže, vjernost sebi na prvom mjestu. "Mislim da je mnogo manje zlo razočarati drugu osobu nego razočarati sebe. S razočaranjima drugih ljudi mogu živjeti, s time da sam razočarala sebe - nikako."