Ponovno zajedno! Simon dočekao Jeannette s ružama i rasplakao je pred svima: 'Gledam ovaj video već 30 puta!'

Njihova priča započela je pred kamerama, ali najljepši nastavci dogodili su se daleko od televizijskih reflektora. Simon i Jeannette, par koji je publika upoznala kroz sociološki eksperiment 'Brak na prvu' , pokazali su kako prava bliskost ne mora imati etiketu. Jeannette se nakon snimanja vratila kući u Francusku, dok je Simon ostao u Hrvatskoj. Unatoč kilometrima i tišini koja zna uslijediti, njih dvoje ostali su povezani svakodnevnim porukama, razgovorima i dubokim međusobnim razumijevanjem koje nije izblijedilo. Simon je s buketom ruža u ruci i širokim osmijehom dočekao Jeannette na aerodromu koja se vratila iz Francuske.

"Gledam ovaj video već 30 puta, moj Simon... dragi ljudi mili," napisala je Jeannette na Instagramu, gdje je objavljen video iznenađenja.

"Danas smo iznenadili našu Jeannette s ružama..." piše u objavi, uz snimke koje govore sve. S njim su bili i još neki kandidati iz 'Braka na prvu' - Stjepan, Igor, Franjo i Irma.

Podsjetimo, Jeannette je ranije za RTL.hr priznala koliko joj Simon znači: "Nije lako kada imaš nekoga kao što je on. Ljepota, dobrota, savršenstvo međuljudskog odnosa... I onda moraš reći 'vidimo se nekad'. To je šuplji osjećaj." Šupljina je ovih dana, barem nakratko, ispunjena.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!