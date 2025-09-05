Novosti
Brak na prvu

Ponovno zajedno! Simon dočekao Jeannette s ružama i rasplakao je pred svima: 'Gledam ovaj video već 30 puta!'

Nakon što se vratila iz Francuske, Jeannette je na aerodromu dočekala posebna dobrodošlica

05.09.2025 10:55

Njihova priča započela je pred kamerama, ali najljepši nastavci dogodili su se daleko od televizijskih reflektora. Simon i Jeannette, par koji je publika upoznala kroz sociološki eksperiment 'Brak na prvu', pokazali su kako prava bliskost ne mora imati etiketu. Jeannette se nakon snimanja vratila kući u Francusku, dok je Simon ostao u Hrvatskoj. Unatoč kilometrima i tišini koja zna uslijediti, njih dvoje ostali su povezani svakodnevnim porukama, razgovorima i dubokim međusobnim razumijevanjem koje nije izblijedilo. Simon je s buketom ruža u ruci i širokim osmijehom dočekao Jeannette na aerodromu koja se vratila iz Francuske.

Simon i Jeannette, Brak na prvu
Simon i Jeannette, Brak na prvu FOTO: Instagram

"Gledam ovaj video već 30 puta, moj Simon... dragi ljudi mili," napisala je Jeannette na Instagramu, gdje je objavljen video iznenađenja.

"Danas smo iznenadili našu Jeannette s ružama..." piše u objavi, uz snimke koje govore sve. S njim su bili i još neki kandidati iz 'Braka na prvu' - Stjepan, Igor, Franjo i Irma. 

Podsjetimo, Jeannette je ranije za RTL.hr priznala koliko joj Simon znači: "Nije lako kada imaš nekoga kao što je on. Ljepota, dobrota, savršenstvo međuljudskog odnosa... I onda moraš reći 'vidimo se nekad'. To je šuplji osjećaj." Šupljina je ovih dana, barem nakratko, ispunjena.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

