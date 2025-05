Posljednja ceremonija odluke, Jeannette kroz suze poručila: 'Zahvaljujem svima koji su se potrudili spojiti nas'

Iako su oboje napisali da ostaju, Pelić je zaključio: "Mislim da je to sve skupa odugovlačenje nečeg što svi znamo kako će završiti. Nisam siguran da, kad nečemu daješ toliko vremena, da zapravo možeš očekivati da će nešto biti. Ja sam osoba koja smatra da, kad ti se zaista netko sviđa, ideš u to."

Sakoman je za njihov odnos zaključio: "Bojana i Darko su u sličnoj situaciji kao Doris i Igor. Tu nedostaje obostrane želje, truda, reciprociteta, da jednako žele vezu. Ipak, mislim da je Bojana počela malo više razmišljati o Darku kao kvalitetnoj osobi i gledati malo šire, pa ćemo vidjeti."

Irma i Franjo sjeli su pred stručnjake i priznali kako uživaju u odnosu, ali kako nema one iskre. "Nisam osjetila tu iskru, a što da radim? Frajer je visok, ima lijepo tijelo, ima lijepo lice, ali nisam se zapalila", iskreno je rekla Irma.

Sakoman je zatim sjeo među njih i rekao kako osjeća mir kad sjedi s njima i kako mu odgovara njihova umirujuća energija. Irma i Franjo napisali su da ostaju, a zatim su pred eksperte stigli Kristina i Marko, koji su također napisali da ostaju. Kristina je priznala ekspertima da je malo zaljubljena, a s njom se složio i Marko. Također, složni su bili i oko toga

vjeruju kako će njihova veza uspjeti i nakon eksperimenta. "Sad sam voljan raditi na ovom odnosu", zaključio je Marko, a Kristina dodala: "Presretna sam i prezadovoljna što se na kraju sve dobro završilo."

"Imam osjećaj da mi je danas mrena s očiju pala. Sad kad sam tu sjedila, sad sam vidjela što se tu događa i vidim kako sam ja ispadala svih onih puta kad sam mislila da sam vas prevarila", rekla je Silvija kad su ona i Hrvoje stigli pred eksperte, a Silvija zatim dodala: "Vidi se da je Igor do ušiju zaljubljen u Doris i da je nesretan, to je moje mišljenje. Možda ja griješim, ali ja sam to danas vidjela i meni je to bilo jasno kao dan."