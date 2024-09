Potvrdila za RTL.hr! Velike promjene za Tamaru iz 'Braka na prvu': 'Cijeli život sam ovome težila'

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' Tamara Razum ove jeseni pokrenula je svoj posao. To je godinama priželjkivala i napokon će se ostvariti.

"Dvorana je aktivna, prijatelji i obitelj mi dolaze u pomoć kako bi je još dodatno uredili. Jedva čekam. Čim predam poticaje, otvaram obrt i to je to. To b se trebalo dogoditi kroz nekoliko dana. Sad sam pustila glas da najavim ljudima da je sve u procesu i onda kad se izrealizaram, sve počinje službeno. To bi se trebalo dogoditi početkom desetog mjeseca", otkrila je Tamara.

Početkom ljeta dala je otkaz na starom poslu kako bi se posvetila realizaciji privatnih treninga.

Trenutačno nudi tri vrste - plesni aerobik, aerobik i pilates.