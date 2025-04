Poznaju se iz srednje, a vjenčali se u 'Braku na prvu': 'Uživali su, vidjelo se po njihovim osmijesima'

Na kraju druge ceremonije stručnjaci su odlučili da Višnja i Darko napuštaju 'Brak na prvu', kasnije su najavili nove izazove za parove, a vjenčao se još jedan par, i to najmlađi ove sezone!

Na kraju druge ceremonije stručnjaci su odlučili da Višnja i Darko napuštaju 'Brak na prvu'premda su oni napisali da ostaju, no Iva, Matej i Dean objasnili su im zašto to više nema smisla. Najavili su i nove izazove za parove - pred njima je tjedan ograničenja, kada će biti testirani tako što će biti stavljeni izvan svoje zone komfora, a vjenčao se još jedan par, i to najmlađi ove sezone! Činjenica je da je vaš odnos bio izrazito disfunkcionalan", rekao je Sakoman Darku i Višnji, koja se složila. Slažem se da je naš odnos bio toksičan", dodao je i Darko te ponovio da Višnja nije željela s njim razgovarati ni to malo vremena što su imali. Da sam dobila bilo koga iz ove kuće, bilo koju osobu, odradila bih to samo tako. Ovo je bila jedina osoba s kojom nisam mogla, bolje onda da odem nego da se blamiram i imam nekog čovjeka koji mi nije ni do koljena", zaključila je Višnja. Kristina G. i Stjepan utvrdili su da se više trude od Višnje i Darka. Višnja je pustila da je sve to pojede i da poludi zbog svega, ali ja se nekako uspijem zakočiti, razmisliti i postaviti novi plan", zaključila je Kristina. Dotaknuli su se i Jeannette i Simona i Kristina je zaključila da su joj individualno simpatični, ali kao par - jako čudni jer su jako bliski, grle se i dodiruju, a kažu da su prijatelji. Možda su prijatelji s povlasticama, ali ako je njima dobro, meni je još bolje", zaključila je. Višnja je bila tužna što odlazi, ponajviše zbog ostalih kandidata, no ne i Darko. Osjećam se opušteno, drago mi je što nije dulje trajalo. Baš sam razočaran, iscrpljen od svega što se događalo između Višnje i mene i zbog te cijele situacije", iskreno je rekao. Drugo jutro Irma i Marko komentirali su kako im je odluka stručnjaka o izbacivanju Višnje i Darka otvorila oči jer sad shvaćaju da se od njih očekuje pozitivan rast. Doris je željela znati više o Igorovu djetinjstvu, a i Simon je želio znati nešto više o Jeannette. Sa Simonom mogu razgovarati 24 sata, ali moramo nekad i spavati", rekla je Jeannette. Parovi su dobili zadatak da se usuglase oko trošenja zajedničkog budžeta od 70 eura. Hrvoje je otkrio da ne zna koliko troši pa mu je Silvija objasnila da je to mali iznos, ali dovoljan: Bilo je faza u mom životu kad sam imala osjećaj da od blata pravim ručak tako da sam na sve naučila." Doris i Igor su zaključili da se za taj novac ne isplati ni ustajati iz kreveta dok su Jeannette i Simon bili optimističniji. Na kraju su svi postigli dogovor i krenuli u kupnju. Da nemamo zalihe, bilo bi teško jer Marko i ja nemamo pojma koliko što stoji, nismo isplanirali dobro", rekla je Irma.

Stručnjaci su odabrali novi par - 24-godišnju kozmetičarku Emu i 25-godišnjeg taksista Manuela, koji želi biti stup obitelji, otkriva da je tradicionalniji je tip, no dao bi priliku ženi s karijerom. Meni je životna filozofija tri točkice - nikada ne mogu reći to je sad tako i to je to", kaže Manuel koji nudi vjernost, odanost, ljubav, razumijevanje i obećava da će uvijek biti tu za svoju suprugu kako bi je saslušao da bi mogli zajedno rasti. Nudim joj cijelog sebe", zaključuje.

I Ema i Manuel ne vole noćne izlaske, alkohol, ali vole vježbanje, a u sociološkom eksperimentu žele biti onakvima kakvi jesu, bez pretvaranja. Imam predosjećaj da će on stvarno biti u redu", rekla je Ema, koja traži nježnog i brižnog partnera, a poručuje mu da se opusti, bude svoj i pokaže inicijativu. Nadam se da ima slične vrijednosti kao ja - da ne pije, ne puši i da je malo tradicionalnija", rekao je Manuel koji je jedva čekao vidjeti tko mu je namijenjen. Vjerujem u ljubav, dao bih toj ljubavi šansu i zato sam i tu", dodao je mladoženja koji je bio jako uzbuđen, što je i rekao gostima. A kad je mladoženja ugledao mladenku, shvatio je da je poznaje! Prepoznala je i ona mene sigurno, vjerujem da je", rekao je, a Ema otkrila da se poznaju iz srednjoškolskih dana. Jako je sladak, zgodan, ima dobru vibru", rekla je Ema, a i njemu je ona bila zgodna i lijepa iako je priznao da se njemu sviđa drugačiji tip. Ali to ne znači da joj neću dati šansu, možda kliknemo i to bude to", odmah je dodao.

Mladenci su si dijelili komplimente i smješkali se, a gosti su primijetili da se sviđaju jedno drugome. Zavjeti su bili kratki i slatki i mladoženja je bio zadovoljan što se njegova supruga voli šaliti. Cijela ceremonija je bila lijepa i vesela, što se nastavilo i tijekom fotografiranja zajedničkih fotografija, kada su mladenci komentirali da je zanimljivo što se poznaju otprije, ali ipak samo su poznanici, sad će se tek dublje upoznati. Ema mu je rekla kako su se čak i dopisivali, no Manuel tvrdi da se ne sjeća toga. Kum je održao zdravicu, zapjevao mladencima i oduševio sve. Prvi ples je bio romantičan, a mladenka je priznala da se lijepo osjećala u Manuelovoj blizini. Jako sam zadovoljna; vidim da je smiren i na mjestu", pričala je Ema kumi, a Manuelov kum također je mislio da brak ima budućnost. Mlada je kao i Manuel, vesela, opuštena i mislim da su uživali, vidjelo se po njihovim osmijesima", dodao je.

