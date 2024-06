Prekinuli Tina i Tiago: 'Čovjek je tražio trojac s curom s kojom je u ozbiljnoj vezi!'

Josip je priznao da su se Renata i on čuli samo nekoliko puta nakon završetka showa i odlučio je da joj se neće javljati do reuniona , čisto da je testira. Kad se pridružio Tamari i Filipu, rekao im je da se čuo s Danijelom i nekoliko puta vidio s Karmen. Alan se veselio što će vidjeti ostale kandidate, a i očekuje pravi show. Srdačno se pozdravio sa svima, a Tamaru je zanimalo kako je prošla finalna odluka. Prepričavao je kako ga je Danijela izrešetala, što mu je bilo jako zlobno. Alan je pasivno-agresivna osoba, a Danijela iskrena i otvorena. Trebala je i ranije otvorenije i iskrenije govoriti i u potpunosti je podržavam kad je riječ o čitanju zavjeta, kad mu je sve skresala u brk", rekao je Josip.

Danijela je razmišljala kako danas mora biti smirena i suočiti se sa sramom kada vidi svoje snimke. Nije uopće razmišljala o susretu s Alanom. Prvi joj u susret došao Josip, a Alan se samo ustao i pozdravio. Primijetio je njezinu lijepu haljinu, ali nije mogao ne komentirati da joj se isticao trbuh, a Danijela je Tamari i Josipu pričala o Alanovim zavjetima i kako je to završilo. Stigli su i Mura i Marko koji su bili razdvojeni 50-ak dana, no to ih nije pokolebalo. Priznaju da razmišljaju o proširenju obitelji i rade na tome. Nadamo se da će nas što prije biti veći broj", kroz smijeh je rekao Marko. Čim su ušli među ostale kandidate, Mura se djevojkama pohvalila prstenom.

Sljedeća je stigla Nikolina, koja nije razočarana ni s čim jer smatra da je bogatija za jednu jako dobru osobu. Zatim su došli Jole, Ana i Anton, kojem su u zagrljaj dotrčale Nikolina i Tamara. Sljedeća je ušla Karmen, a Jole se prvi ustao da je pozdravi i čak joj je udijelio i kompliment. Stigla je i Renata, Josip se ustao da je pozdravi, a Alan je zvao da sjednu zajedno, no Renata je odlučila sjesti između Josipa i Danijele. Alan je definitivno karakter koji mi više odgovara po nekim pitanjima od mog muža. Mislim da imamo više zajedničkih tema i da bismo se bolje snašli u eksperimentu", komentirala je Renata.

Lovri je odlično sjeo izlazak iz eksperimenta. Nije se uopće čuo s Klarom i zbog toga mu je drago. Čim je došao, prvo je pozdravio Filipa i Joleta, a Ana ga je odmah pitala zašto ju je maknuo s društvenih mreža i on joj je objasnio da je to zato što se druži s Klarom. Kad je Klara stigla, redom je pozdravljala sve, uključujući i Lovru kojeg je to iznenadilo jer on nju ne bi pozdravio. Kasnije je dečkima priznao da može vratiti vrijeme, bio bi stari Lovre koji bi se odmah na oltaru okrenuo i otišao jer je doznao svašta o Klari koja je sudjelovala i u nekim drugim showovima.

Renata je razgovarala s Alanom i kad ju je pitao je li zaljubljena, rekla mu je da je zaljubljena u sebe. Čovjek dobro čuje i sluša, sudjeluje u komunikaciji, ja se isto tako nastojim odnositi prema ljudima, ležeran, simpatičan lik", rekla je Renata za Alana, koji je dodao: Ja i Renata? Možda. Veća šansa nego ja i Danijela." Došao je i Alan koji je pozdravio sve, čak i Anu. Sad kad pogledam, kad je sve gotovo i kad neke stvari vidiš sa strane i čuješ, on je iskompleksirana i nezrela osoba koja ne zna kako se ponašati prema ženskom rodu", rekla je Ana i dodala: Nemaš pravo reći da ti je pala roleta kad si me vidio. Tko si ti i što imaš ponuditi da bi mogao zauzvrat tražiti tako nešto?"

Tiago je ušao sam jer su Tina i on prekinuli prvi vikend nakon čitanja zavjeta. Muška ekipa ga je odmah pitala što se dogodilo, a on je objašnjavao da Tina nije mogla promijeniti neke stvari kod sebe, a i oboje nisu bili spremni za sve što ih čeka. Jole je želio čuti detalje od Tiaga, no on nije rekao ništa konkretnije osim da on nije spreman za ozbiljniju vezu. Prekinuo sam zato što sam bio ljut u tom trenutku, što se rijetko događa. Uzeo sam sve svoje stvari i otišao doma. Bolje izbjeći nešto loše i pustiti mozak na pašu", rekao je.