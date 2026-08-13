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Brak na prvu

Prelijepa mama! Hedviga iz 'Braka na prvu' u preslatkom izdanju s kćerkicom

Bivša kandidatkinja popularnog showa 'Brak na prvu' Hedviga ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje toplim obiteljskim trenucima. Ova prelijepa i svestrana mama, koja istinski uživa u svojoj najvažnijoj životnoj ulozi, ponovno je podijelila neodoljivu fotografiju na svom Instagramu

RTL.hr
13.08.2026 11:00

Hedviga je objavila opušteni ogledalski selfie na kojem pozira držeći u naručju svoju kćerkicu Iskru.

U ležernom, no jako stiliziranom ljetnom izdanju, crnoj majici s printom i kratkim traper hlačicama, Hedviga je pokazala svoju fantastičnu formu i prirodni sjaj. No, pravi hit fotke je malena Iskra, odjevena u bijeli bodić s preslatkom malom pletenom torbicom preko ramena, koja se nježno naslonila na majku.

Hedviga, Brak na prvu
Hedviga, Brak na prvu FOTO: Instagram

Uživanje u svakom trenutku

Nakon što je prošla kroz izazovno razdoblje i visokorizičnu trudnoću, Hedviga danas sa suprugom Jovanom živi pravu obiteljsku idilu. Svaka njezina nova objava s kćerkicom ponovno dokazuje koliko joj majčinstvo pristaje i koliko uživa u stvaranju najljepših uspomena sa svojom malenom princezom.

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