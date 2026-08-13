Prelijepa mama! Hedviga iz 'Braka na prvu' u preslatkom izdanju s kćerkicom

Hedviga je objavila opušteni ogledalski selfie na kojem pozira držeći u naručju svoju kćerkicu Iskru.

U ležernom, no jako stiliziranom ljetnom izdanju, crnoj majici s printom i kratkim traper hlačicama, Hedviga je pokazala svoju fantastičnu formu i prirodni sjaj. No, pravi hit fotke je malena Iskra, odjevena u bijeli bodić s preslatkom malom pletenom torbicom preko ramena, koja se nježno naslonila na majku.