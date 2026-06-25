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Brak na prvu

Prepoznajete li djevojčicu s fotke? Skinula je višak kilograma i napravila potpuni zaokret u karijeri

Javnost upoznala kao mladu liječnicu, a danas je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće scene

RTL.hr
25.06.2026 08:00

Fotografije iz djetinjstva uvijek privuku pažnju pratitelja. Naime, djevojčica sa slike danas je dobro poznato lice domaće javnosti, a tijekom posljednjih nekoliko godina prošla je kroz niz velikih životnih promjena.

Riječ je o Petri Meštrić, koju je publika upoznala u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', gdje je osvojila simpatije gledatelja svojom iskrenošću, temperamentom i vedrim duhom.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Od liječničke ordinacije do televizijskih kamera

Petra je nakon završetka studija medicine radila u struci te je jedno vrijeme bila zaposlena u ordinaciji obiteljske medicine. Ipak, posljednjih godina sve se više posvećivala medijskim projektima, društvenim mrežama i televiziji.

Početkom ove godine donijela je odluku koja je mnoge iznenadila - napustila je svakodnevni rad u ambulanti te se okrenula novim profesionalnim izazovima. Danas je aktivna u medijskom svijetu kao voditeljica, a više je puta istaknula kako je televizija oduvijek bila njezina velika ljubav.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram
Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Velika fizička transformacija

Osim poslovnog zaokreta, Petra je privukla pažnju i svojom fizičkom transformacijom. Otkrila je kako je tijekom procesa mršavljenja izgubila oko 15 kilograma, a rezultate je postigla kombinacijom promjena u prehrani i redovitom tjelovježbom.

Više je puta naglasila da nije riječ o brzom rješenju, već o dugoročnom radu na sebi i stvaranju zdravijih životnih navika.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Privatan album
Petra Meštrić
Petra Meštrić FOTO: RTL

Od liječnice do televizijskog lica, od studentskih dana do javne scene - Petra Meštrić danas živi potpuno drukčiji život nego prije nekoliko godina, a njezina transformacija i dalje privlači veliku pozornost javnosti.

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