Prepoznajete li djevojčicu s fotke? Skinula je višak kilograma i napravila potpuni zaokret u karijeri

Javnost upoznala kao mladu liječnicu, a danas je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće scene

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Fotografije iz djetinjstva uvijek privuku pažnju pratitelja. Naime, djevojčica sa slike danas je dobro poznato lice domaće javnosti, a tijekom posljednjih nekoliko godina prošla je kroz niz velikih životnih promjena. Riječ je o Petri Meštrić, koju je publika upoznala u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', gdje je osvojila simpatije gledatelja svojom iskrenošću, temperamentom i vedrim duhom.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Od liječničke ordinacije do televizijskih kamera

Petra je nakon završetka studija medicine radila u struci te je jedno vrijeme bila zaposlena u ordinaciji obiteljske medicine. Ipak, posljednjih godina sve se više posvećivala medijskim projektima, društvenim mrežama i televiziji. Početkom ove godine donijela je odluku koja je mnoge iznenadila - napustila je svakodnevni rad u ambulanti te se okrenula novim profesionalnim izazovima. Danas je aktivna u medijskom svijetu kao voditeljica, a više je puta istaknula kako je televizija oduvijek bila njezina velika ljubav.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Velika fizička transformacija

Osim poslovnog zaokreta, Petra je privukla pažnju i svojom fizičkom transformacijom. Otkrila je kako je tijekom procesa mršavljenja izgubila oko 15 kilograma, a rezultate je postigla kombinacijom promjena u prehrani i redovitom tjelovježbom. Više je puta naglasila da nije riječ o brzom rješenju, već o dugoročnom radu na sebi i stvaranju zdravijih životnih navika.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Privatan album

icon-expand Petra Meštrić FOTO: RTL