Prepoznajete li ga? Tiago iz 'Braka na prvu' potpuno promijenio izgled

U 'Braku na prvu' eksperti su ga spojili s Tinom, no njihova ljubav nije potrajala

16.09.2025 16:00

Bivši kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tiago pokazao je novi imidž. Naime, odlučio je potpuno obrijati i bradu i brkove.

Inače, u eksperimentu su ga eksperti spojili s Tinom, no njihova ljubav nije potrajala. Tiago se tako pretprošlog ljeta vratio u rodni Brazil što je tada ekskluzivno potvrdio za RTL.hr.

"Nisam siguran koliko dugo jer sam pronašao posao u Brazilu u turizmu, ali također, apliciram za određene druge pozicije. S obzirom na to, samo Bog zna koliko ću dugo ostati u svojoj domovini, ali iskreno, čini se da moj život pripada ovdje", ispričao je.

Po njegovim objavama na društvenim mrežama može se vidjeti koliko uživa u povratku kući. Uživa s prijateljima te često objavljuje fotografije iz raznih destinacija u Brazilu.

Inače, u četvrtoj sezoni 'Braka na prvu' činilo se da će Tiago i Tina završiti zajedno nakon sociološkog eksperimenta, no pred kraj došlo je do razmirica. Brazilac je otkrio da su mu pri potrazi za srodnom dušom, uzor njegovi roditelji.

"Bio sam zaslijepljen najvjerojatnije bračnim životom u krevetu prije bračnih zavjeta u crkvi, tako da sam mogao shvatiti kako sve što sam učinio prije službenog sklapanja braka - nije najispravnija stvar. Ovo je bila moja najveća greška i, nažalost, imat će posljedice na njezin život i moj također. Ali živiš i učiš... Barem znam da sam bio iskren i sada moram upamtiti što sam naučio i sačuvati se za buduću ženu. I dalje vjerujem u pravu ljubav kakvu imaju moji roditelji koji su prošli prosinac proslavili 40. godišnjicu braka", ispričao je.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

