Prepoznajete li ovaj duo? Ana Brdarić Boljat podijelila fotografiju staru 20 godina: 'Moje prve vijesti

"Moj prvi RTL Danas/Vijesti vs. slika s prijateljem", napisala je.

Već 20 godina gledateljima donosima vrhunske televizijske proizvode, a u ova dva desetljeća informativni program svakako su obilježili njih dvoje - Ana Brdarić Boljat i Filip Brkić . Njih dvoje, uz Tomislava Jelinčića, vodili su vijesti RTL-a danas poznate kao RTL Danas. Voditeljica i urednica na svom je Instagramu podijelila fotografiju kako je to izgledalo nekada, a kako izgleda danas.

Inače, Ana je u intervjuu za RTL.hr govorila o svojim počecima.

"Ana s početka karijere i Ana danas su dvije različite osobe. Kako je RTL rastao, tako sam rasla i ja, kao osoba i novinarka. Samim time što sam počela tada kao novinar, s dvadeset i četiri godina, a sada ima m četrdeset plus i urednik sam i voditelj. Puno toga sam naučila i puno toga što je RTL osjetio na svojoj koži, osjetila sam i ja. To je jedan period koji je bio divan i vrlo poučan i koji me napravio ovakvom osobom kakva sam danas", rekla je.

Ana je uz Tomislava zaštitno lice informativnog programa, a Filip Brkić sportskog dijela. Od 2004. radi na RTL-u kao reporter, voditelj i urednik u sportskoj redakciji Informativnog programa.