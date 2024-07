Prepoznajte li dječaka iz 'Braka na prvu'? Uz žene, najveća ljubav mu je - glazba

"Nikada neću zaboraviti obiteljska putovanja na more kada smo se vozili po četiri, pet sati, a ja sam čitavo vrijeme pjevao bez prestanka. Upisao sam i Zagrebačke Mališane, od sedme godine do 11. godine sam proveo tamo – to su zapravo bili moji počeci", otkrio je Alen.

"Kroz osnovnu školu sam pjevao u raznim bendovima, prijavljivali smo se i za dječju Euroviziju, no to nije najbolje prošlo jer nismo stigli posložiti sve do datuma do kojeg smo trebali. Kroz srednju školu sam ponovno bio u bendovima, a 2014. sam krenuo surađivati s jednim producentom te izdao svoju prvu pjesmu 'Ludilo do zore'. Tada je sve krenulo ozbiljnije", otkrio je Alen.

"Koliko me god životni put nosio na druge strane, uvijek bih se vraćao glazbi – na kraju sam sada radijski voditelj, a bavim se i glazbom. Nekako je sve usko povezano uz glazbu i drago mi je da je tako", rekao je Alen i otkrio kako mu je jedan događaj bio značajan.

"Prijateljica iz srednje škole mi je nakon pet godina što se nismo vidjeli prišla u klubu i rekla da svaka mi čast jer su svi oni odustali od svojih snova, a ja nisam...", ispričao je. "Mogu samo zahvaliti životu da se bavim onime što volim jer je, definitivno, tako svaki dan ljepši", zaključio je Alen.

