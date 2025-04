Presedan u 'Braku na prvu': Kristina na dan useljenja iselila iz zajedničkog stana

Kristina je rekla Marku i Irmi da kad se ranije događalo Stjepanovo povisivanje tona, ona mu je vraćala istom mjerom. "No onda kad sam shvatila da je to normalno za njega, on će vjerojatno konstantno biti takav, ja sam mislila: 'Ok, ako ja prestanem reagirati i ako ja budem mirna i ne palim vatru još više, možda će to njega malo smiriti'", ispričala je.

Dodala je kako je počela šutjeti i slagati se s njim, a Irma je istaknula da se ne može to trpjeti. Marko je pitao Kristinu smatra li da se njezin odnos sa Stjepanom može popraviti, a ona je priznala da vjeruje da ne može.

Donijela je odluku da će iseliti iz zajedničkog stana sa Stjepanom. Rekla je Irmi i Marku da je prebacuje svoje stvari u drugi stan. "Najbolje da budemo odvojeni, bar neko vrijeme", zaključila je.