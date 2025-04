Presedan u 'Braku na prvu': Stručnjaci pozvali samo Silviju, Hrvoje ostao s ostalima

No, Silvija je naglasila kako je s njom i Hrvojem sve u redu.

"Od njega u ovom trenutku dobivam sve ono što mi je potrebno. On je uvijek pozitivan. Mislim da sam takva i ja. Zajedno slušamo glazbu, kuhamo si kavu... Sve te geste koje Hrvoje radi po meni su vrlo pažljive. Ne bi vjerovali koliko ima još stvari koje je on napravio i ne znam koji bi muškarac to napravio. Nikad to nisam doživjela", naglasila je.

Stručnjaci su bili zadovoljni odgovorom.

