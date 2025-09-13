Preslatke! Hedviga iz Braka na prvu' uživa u majčinstvu: 'Mamina najmanja najbolja prijateljica'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Hedviga prije nekoliko je mjeseci postala majka. Rodila je malenu Iskru s kojom trenutačno uživa na Murteru te redovno dijeli njihove preslatke trenutke na društvenim mrežama. Tako je sada objavila dvije fotke te poručila: "Mamina najmanja najbolja prijateljica."

Fotografijama je oduševila i pratitelje. "Divne ste i pune ljubavi", "Mama prezgodna", "Prijateljice za cijeli život", samo su neki od komentara ispod objave.