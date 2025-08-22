Preslatko! Hedviga iz 'Braka na prvu' zablistala uz kćerkicu Iskru i raznježila pratitelje: 'Savršene ste'

Hedviga iz 'Braka na prvu' ne skriva koliko je svaki trenutak s njezinom kćerkicom Iskrom ispunjava srećom i toplinom. Na Instagramu često dijeli njihove najslađe trenutke, a nedavno je objavila seriju fotografija na kojima je zablistala u cvjetnoj haljini i s osmijehom od uha do uha, dok malena Iskra uživa pored nje. "Srce moga srca", emotivno je poručila Hedviga u opisu videa.

Objava je odmah izazvala lavinu pozitivnih reakcija. "Preslatke slikice. Uživaj u ovim trenucima", "Preslatke", "Savršene ste", samo su neki od brojnih komentara pratitelja.