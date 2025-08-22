Emisije
Brak na prvu

Preslatko! Hedviga iz 'Braka na prvu' zablistala uz kćerkicu Iskru i raznježila pratitelje: 'Savršene ste'

Hedviga iz 'Braka na prvu' ne skriva koliko je svaki trenutak s njezinom kćerkicom Iskrom ispunjava srećom i toplinom

22.08.2025 18:00

Hedviga iz 'Braka na prvu' ne skriva koliko je svaki trenutak s njezinom kćerkicom Iskrom ispunjava srećom i toplinom. Na Instagramu često dijeli njihove najslađe trenutke, a nedavno je objavila seriju fotografija na kojima je zablistala u cvjetnoj haljini i s osmijehom od uha do uha, dok malena Iskra uživa pored nje. "Srce moga srca", emotivno je poručila Hedviga u opisu videa.

Objava je odmah izazvala lavinu pozitivnih reakcija. "Preslatke slikice. Uživaj u ovim trenucima", "Preslatke", "Savršene ste", samo su neki od brojnih komentara pratitelja.

Podsjetimo, Hedviga je ranije za RTL.hr progovorila o porođaju. "Moj porod je prošao u potpunosti glatko jer je tim u KBC Sestre milosrdnice odličan, toliko su sposobni i uviđajni u isto vrijeme da mi je jako drago što sam ih odabrala da budu oni koji će izvoditi carski rez koji je bio planiran s obzirom na moje stanje, uz naravno dogovor i s neurologicom. Taj osjećaj ugledati svoje dijete kako se prvi put rasteže je nevjerojatan, taj mali plač je nešto što ti ispuni srce. Koliko sam bila u strahu za nju dok je još bila u meni, toliko je se sad ne mogu nagledati", ispričala je.

Brak na prvu

